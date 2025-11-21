Коррупционный скандал, мирный план и миссия МВФ. Почему снова дорожает доллар и что будет с курсом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Доллар может вырасти и до 44-45 гривен в Украине, но при одном условии — его назвал "Телеграфу" финансовый аналитик Андрей Шевчишин
Национальный банк дает гривне активнее девальвировать. За два последних дня доллар на безналичном рынке (межбанке) подорожал почти на 20 копеек, а за неделю на 30. Если смотреть на завершение торгов на основной площадке Bloomberg, то выделяется следующая динамика:
- 14 ноября, пятница — 42,005 грн/$;
- 17 ноября, понедельник — 42,09 грн/$;
- 18 ноября, вторник — 42,0955 грн/$;
- 19 ноября, среда — 42,082 грн/$;
- 20 ноября, четверг — 42,2165 грн/$;
- 21 ноября, пятница — 42,285 грн/$.
В течение сегодняшних торгов межбанковский курс достигал 42,29-42,305 грн/$.
Официальный курс гривна/доллар от Нацбанка за неделю вырос с 42,0641 грн/$ до 42,2672 грн/$.
Валютное подорожание является следствием роста спроса на доллар в среднем на $40-50 млн в день. Торговля на Bloomberg больше не вкладывалась в $180-200 млн, а сплошь и рядом достигала $210-240 млн. В то же время банки отмечают уменьшение валютных продаж со стороны экспортеров. Бизнес закончил уплату налогов в ноябре и меньше нуждается в гривне. Поэтому максимально придерживает доллар, не продает его, поскольку ожидает дальнейшего роста валютного курса.
Источники "Телеграфа" сообщили, что в последние дни активнее доллар стали покупать государственные банки и прежде всего для энергетического сектора.
Из-за роста межбанка повышался и средний наличный курс в кассах банков — на покупке/продаже он достиг 41,94-42,47 грн/$, а максимальный составил 42,80 грн/$ (его ставил МетаБанк). Карточные курсы были в среднем в пределах 42,04-42,50 грн/$, а максимальный в продаже на уровне 42,9 грн/$ поставил государственный Сенс Банк.
Если посмотреть на валютный рынок, то увидим, что обороты выросли как на продажу, так и на покупку. По данным НБУ, за три дня среднедневной дефицит снизился почти на 30%. То есть при понижении дефицита происходит ослабление курса. Следовательно, Национальный банк бережет свои валютные резервы, менее активен на рынке.
Он выделил три ключевых фактора, влияющих на курс гривна/доллар:
- Политический кризис в Украине, связанный с коррупционным скандалом, а также предложение мирного плана на этом фоне – это факторы против репарационного кредита. При подписании мирного договора репарационного кредита может не быть. Следовательно, Нацбанку следует экономить/хранить золотовалютные резервы.
- В эти дни в Киеве работает миссия Международного валютного фонда, ранее рекомендовавшего девальвировать гривну. Если раньше Украина могла отстаивать свои взгляды на курсовую политику, то сейчас ситуация не в нашу пользу, и наше государство очень нуждается в подписании новой кредитной программы с МВФ, для чего придется идти на уступки по валютной политике.
- На ситуацию влияет ситуация на мировом рынке и коррекция в паре евро/доллар: курс находится в пределах 1,5-1,6. На этом фоне Нацбанк сдерживает падение евро и активнее переоценивает доллар.
"В общем, можно сказать, что есть предпосылки для курсового похода в рамки 42,5-43 грн/$, и возможно уже на следующей неделе мы зайдем в этот диапазон, особенно учитывая выходные в США и текущие новости", — спрогнозировал "Телеграфу" Шевчишин.
До конца текущего года он не исключает и более существенной девальвации гривны.
"Курсы на уровне 44-45 грн/$ теоретически возможны. По моему мнению, такая вероятность растет на фоне коррупционного скандала и мирных переговоров. Но для таких курсовых значений нужно, чтобы с таким ценовым уровнем согласился Нацбанк, что возможно только при условии сокращения потока денег в Украину: если произойдет разбалансирование платежного баланса и государственного бюджета. Тогда НБУ может действовать на опережение, выравнивая ситуацию курсом", — предположил Шевчишин.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, откуда могли взяться пачки долларов, которые изъяли по делу "Мидас" (по так называемым пленкам Миндича).