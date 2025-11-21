Коррупционный скандал, мирный план и миссия МВФ. Почему снова дорожает доллар и что будет с курсом

Доллар может вырасти и до 44-45 гривен в Украине, но при одном условии — его назвал "Телеграфу" финансовый аналитик Андрей Шевчишин

Национальный банк дает гривне активнее девальвировать. За два последних дня доллар на безналичном рынке (межбанке) подорожал почти на 20 копеек, а за неделю на 30. Если смотреть на завершение торгов на основной площадке Bloomberg, то выделяется следующая динамика:

14 ноября, пятница — 42,005 грн/$;

17 ноября, понедельник — 42,09 грн/$;

18 ноября, вторник — 42,0955 грн/$;

19 ноября, среда — 42,082 грн/$;

20 ноября, четверг — 42,2165 грн/$;

21 ноября, пятница — 42,285 грн/$.

В течение сегодняшних торгов межбанковский курс достигал 42,29-42,305 грн/$.

Официальный курс гривна/доллар от Нацбанка за неделю вырос с 42,0641 грн/$ до 42,2672 грн/$.

Валютное подорожание является следствием роста спроса на доллар в среднем на $40-50 млн в день. Торговля на Bloomberg больше не вкладывалась в $180-200 млн, а сплошь и рядом достигала $210-240 млн. В то же время банки отмечают уменьшение валютных продаж со стороны экспортеров. Бизнес закончил уплату налогов в ноябре и меньше нуждается в гривне. Поэтому максимально придерживает доллар, не продает его, поскольку ожидает дальнейшего роста валютного курса.

Источники "Телеграфа" сообщили, что в последние дни активнее доллар стали покупать государственные банки и прежде всего для энергетического сектора.

Из-за роста межбанка повышался и средний наличный курс в кассах банков — на покупке/продаже он достиг 41,94-42,47 грн/$, а максимальный составил 42,80 грн/$ (его ставил МетаБанк). Карточные курсы были в среднем в пределах 42,04-42,50 грн/$, а максимальный в продаже на уровне 42,9 грн/$ поставил государственный Сенс Банк.

Если посмотреть на валютный рынок, то увидим, что обороты выросли как на продажу, так и на покупку. По данным НБУ, за три дня среднедневной дефицит снизился почти на 30%. То есть при понижении дефицита происходит ослабление курса. Следовательно, Национальный банк бережет свои валютные резервы, менее активен на рынке. Андрей Шевчишин финансовый аналитик прокомментировал "Телеграфу" текущую ситуацию

Он выделил три ключевых фактора, влияющих на курс гривна/доллар:

Политический кризис в Украине, связанный с коррупционным скандалом, а также предложение мирного плана на этом фоне – это факторы против репарационного кредита. При подписании мирного договора репарационного кредита может не быть. Следовательно, Нацбанку следует экономить/хранить золотовалютные резервы. В эти дни в Киеве работает миссия Международного валютного фонда, ранее рекомендовавшего девальвировать гривну. Если раньше Украина могла отстаивать свои взгляды на курсовую политику, то сейчас ситуация не в нашу пользу, и наше государство очень нуждается в подписании новой кредитной программы с МВФ, для чего придется идти на уступки по валютной политике. На ситуацию влияет ситуация на мировом рынке и коррекция в паре евро/доллар: курс находится в пределах 1,5-1,6. На этом фоне Нацбанк сдерживает падение евро и активнее переоценивает доллар.

"В общем, можно сказать, что есть предпосылки для курсового похода в рамки 42,5-43 грн/$, и возможно уже на следующей неделе мы зайдем в этот диапазон, особенно учитывая выходные в США и текущие новости", — спрогнозировал "Телеграфу" Шевчишин.

До конца текущего года он не исключает и более существенной девальвации гривны .

"Курсы на уровне 44-45 грн/$ теоретически возможны. По моему мнению, такая вероятность растет на фоне коррупционного скандала и мирных переговоров. Но для таких курсовых значений нужно, чтобы с таким ценовым уровнем согласился Нацбанк, что возможно только при условии сокращения потока денег в Украину: если произойдет разбалансирование платежного баланса и государственного бюджета. Тогда НБУ может действовать на опережение, выравнивая ситуацию курсом", — предположил Шевчишин.

