Стабильность или скачок? Что будет с курсом доллара до Нового года

В настоящее время причины для беспокойства нет

До конца 2025 года ситуация на валютном рынке будет относительно спокойной. Курсовые колебания останутся в приемлемых пределах и показатели будут соответствовать экономике страны.

Что нужно знать:

Предполагаемый курс до конца года — 42-43,5 грн за доллар и 49-51,5 грн за евро

Конец 2025-го будет заметно спокойнее, чем конец 2024 года

Курс НБУ 19 ноября — 42,13 грн покупка и 42,19 грн продажа

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка. По его словам, беспокоиться о глобальных изменениях до конца года не стоит.

Согласно прогнозу эксперта, до конца декабря будут коридоры 42-43,5 грн за доллар и 49-51,5 грн за евро.

Такие показатели, по его мнению, будут полностью соответствовать состоянию экономики страны подытожил собеседник.

Мамедов уверяет, что причины для беспокойства на данный момент нет. При этом, ситуация под конец 2025-го будет значительно лучше, нежели в прошлом году.

Ожидается, что в ежегодном измерении инфляция по итогам декабря не превысит 10%, а совокупно за ноябрь-декабрь составит 1-1,5%. То есть пока отсутствуют причины для беспокойства. Я убежден, что в этом году ситуация в конце года будет значительно лучше, чем в прошлом году, хотя и имеем достаточное количество не совсем хороших аналогий. Но благодаря своевременным действиям НБУ удастся остановить потенциально угрожающие тенденции. Несмотря на войну, разрушительные обстрелы инфраструктуры, валютный рынок остается достаточно защищенным от любых потрясений считает эксперт.

Курс доллара в Украине 19 ноября

По состоянию на сегодняшний, согласно данным Минфин, средний курс в банках следующий:

Покупка — 41,85 грн

Продажа — 43,29 грн

Курс НБУ — 42,09 грн

Наличный курс:

Покупка — 42,13 грн

Продажа — 42,19 грн

