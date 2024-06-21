Доллар сдает позиции: сколько стоит валюта на черном рынке Киева

Падает цена на евро

Украинская гривна медленно укрепляется. Курс доллара пошел на убыль, вероятно, из-за постепенного снижения спроса на американскую валюту.

Евро продолжает дешеветь, за сутки потерял еще десяток копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 21 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,51 грн

Евро (EUR): 43,42 грн

Злотый (PLN): 10,05 грн

Канадский доллар (CAD): 29,54 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,49 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,81 грн

Евро (EUR): 44,04 грн

Злотый (PLN): 10,09 грн

Канадский доллар (CAD): 29,84 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,81 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,37 грн — продажа 40,91 грн

Евро (EUR): покупка 43,40 грн — продажа 44,12 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки упал на десяток копеек.

Покупка: 40,76 грн

Продажа: 40,89 грн

Ранее "Телеграф" писал, будет ли расти курс доллара в течение этой недели. На рынке предполагается нестабильная "погода".