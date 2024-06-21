Доллар сдает позиции: сколько стоит валюта на черном рынке Киева
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Падает цена на евро
Украинская гривна медленно укрепляется. Курс доллара пошел на убыль, вероятно, из-за постепенного снижения спроса на американскую валюту.
Евро продолжает дешеветь, за сутки потерял еще десяток копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 21 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,51 грн
Евро (EUR): 43,42 грн
Злотый (PLN): 10,05 грн
Канадский доллар (CAD): 29,54 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,49 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,81 грн
Евро (EUR): 44,04 грн
Злотый (PLN): 10,09 грн
Канадский доллар (CAD): 29,84 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,81 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,37 грн — продажа 40,91 грн
Евро (EUR): покупка 43,40 грн — продажа 44,12 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки упал на десяток копеек.
Покупка: 40,76 грн
Продажа: 40,89 грн
Ранее "Телеграф" писал, будет ли расти курс доллара в течение этой недели. На рынке предполагается нестабильная "погода".