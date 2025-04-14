Что нужно делать, чтобы получать 10 тыс грн в Киеве? Есть хорошая вакансия для пенсионеров

Работать нужно всего 4 часа

Найти работу пенсионеру в Украине – задача трудная. Но в Киеве предлагают хорошую вакансию дворником с приемлемыми условиями труда.

Соответствующее объявление появилось на сайте поиска работы. Киевская компания, специализирующаяся на услугах населения и бизнеса, открыла вакансию дворника.

Рабочее место расположено на улице Василия Липковского. Компания находится в 3,3 км от центра Киева.

Основные обязанности работника включают уборку и поддержание чистоты территории, а также уборку листьев. Компания предлагает удобный график работы с понедельника по пятницу с 7:00 до 11:30, что особенно привлекательно для тех, кто ищет неполную занятость.

Работодатель готов рассмотреть кандидатуры пенсионеров и гарантирует стабильную и своевременную оплату труда. Платить обещают 10 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что одесским пенсионерам предлагают несложную работу — кладовщиком на складе детских товаров. А в Николаевской области ищут пастуха для выпаса скота — коз и овец.