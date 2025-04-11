Не тамбур, а склад. В Николаеве продают квартиру с неприятным бонусом (видео)

Соседи постарались во славу

В Николаеве на продажу выставили квартиру с довольно захламленным тамбуром и подъездом. Помещение чистое и аккуратное, но сильно заставлено грудой хлама.

Соответствующие видео в Tik Tok опубликовал местный риелтор. По его словам, именно соседи одной из квартир так сильно заставили подъезд.

"У меня всего два слова "Ох**ть кричали гости". Вы просто посмотрите в каком состоянии подъезд. Тупо все в каком-то хламе, мусоре. Как они так живут? Неплохая квартира продается, но это трэш", — говорит мужчина на видео.

На кадрах видно, что соседи заставили не только площадку между лестницей, но и возле квартиры наставили кучу всего: стол со стульями, комнатные цветы, детские игрушки и т.д. К тому же, все наставлено довольно плотно, проход для медиков скорой с носилками или спасателей может быть затруднен. Еще и на ступеньках стоят комнатные цветы.

Пользователи в сети в шоке от таких действий соседей, но уверяют, что видят это не впервые. Кто-то советует людям вызвать работников ЖЭК или непосредственно спасателей, чтобы они заставили соседей убрать хлам.

Кто-то считает, что можно собственноручно все выбросить, ведь подъезд это за общая территория, а не склад для вещей, которые не влезают в квартиру. Были люды, которые не видят в таком захламленном что-то плохое, ведь главное, что чисто и не наплевано.

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