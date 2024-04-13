Мусоровоз пластика попадает в океан каждую минуту: ученые рассказали, сколько мусора осело на дне

Почти половина пластика остается в прибрежных зонах

Объемы загрязнения океана растут и даже по примерным оценкам каждую минуту там стает на один мусоровоз пластика больше. Большая часть пластика попадает на дно и эту цифру можно оценить от 3 до 11 миллиона тонн.

Как пишет SciTechDaily, такие выводы сделали ученые национального научного агентства Австралии (CSIRO) и Университета Торонто в Канаде. Они подчеркнули, что согласно предварительным подсчетам, до 2040 года, человечество удвоит использование пластика, а значит и объемы мусора.

В CSIRO отмечают, что хотя ученые ранее имели оценку того, сколько пластика попадает в океан, но это первая оценка того, какая его часть опускается на дно.

"Мы обнаружили, что дно океана стало местом оседания большей части пластикового загрязнения: по оценкам, на дно океана опустилось от 3 до 11 миллионов тонн пластика. Хотя ранее уже проводились оценки количества микропластика на морском дне, в этом исследовании рассматриваются более крупные предметы: от сетей и чашек до пластиковых пакетов и всего, что между ними", — отметила старший научный сотрудник CSIRO Дениз Хардести.

По оценкам Университета Торонто, на дне океана может быть в 100 раз больше пластика, чем на поверхности. Оценка проводилась с использованием беспилотных аппаратов и донных тралов.

Около половины всего пластика (46%) находится в прибрежных мелководных зонах вокруг всех континентов на глубине до 200 метров. Остальное попало на глубоководье и может быть найдено на глубинах до 11 километров. При этом стоит понимать, что мелководье занимает около 11% всей площади Земли, а океанические глубины 56%.

Как сообщалось ранее, ученые предложили использовать метод переработки пластиковых отходов в дорогостоящий графен. То есть вполне возможно, что пластик вскоре может стать на вес золота.