Тайна разгадана: ученые рассказали интересные подробности происхождения меча "Экскалибур" (фото)

Его происхождение достигает исламской эры Балансии

Тайна уникального старинного меча, обнаруженного в Испании, разгадана исследователями. Расположение, напоминающее легендарный меч короля Артура, вдохновило специалистов назвать его "Экскалибур".

Об этом сообщает arkeonews.net. Отмечается, что происхождение и возраст меча в последние 30 лет оставались тайной.

Впервые артефакт в вертикальном положении был найден в старом городе Валенсии на восточном побережье Испании. Это произошло в 1994 году во время археологических раскопок. Эта локация, по словам специалистов, находится к северу от старого Римского форума.

Во время каталогизации и просмотра артефактов Департамент археологии Валенсии обратил внимание на загадочный меч Экскалибур. Археологическая служба (SIAM) городского совета Валенсии раскрыла его происхождение. Ученые с помощью тщательных методов датировки определили, что меч происходит из Х века.

По результатам анализа SIAM меч является первой находкой такого рода в исламскую эпоху в Валенсии. Ведь местные грунты не способствуют длительному хранению металлических изделий.

Руководитель исследовательского проекта на "Эксалибуре" археолог Хосе Мигель Осуна обнаружил, что 18-дюймовый клинок происходит из исламского периода из-за его рукоятки, украшенной бронзовыми пластинами и насечками. Изогнутый металлический наконечник меча вызвал путаницу среди исследователей, считавших, что он мог принадлежать вестготам, но Осуна позже опроверг это мнение.

"Археолог Хосе Мигель Осуна проводит детальное исследование металлических объектов, относящихся к римским временам к периоду позднего средневековья, и где обнаружена новая исключительная находка, которую мы назвали Excalibur de Roc Chabàs, поскольку он очень похож на легендарный меч короля Артура",- сказал Хосе Луис Морено, советник Валенсии по культурным действиям, наследию и культурным ресурсам.

Кроме этого меч могли использовать в эпоху андалузского халифа, на что указывает его размер и тот факт, что у него нет щитка для рук. Ученые уверены, что, несмотря на эволюционные черты вестготских моделей, его происхождение достигает исламской эры Балансии. Пока появился лишь один сравнимый экземпляр, найденный при раскопках Медины Азахара, знаменитого города халифа, построенного по заказу Абдеррамана III в Кордове.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за влияния человека в мире вымирают насекомые. Их можно спасти простыми действиями.