Солнечное пятно постоянно вспыхивает: приведет ли оно к магнитным бурям в ближайшие дни.

Гиперактивное солнечное пятно AR3663 продолжает трещать вспышками, которые затем превращаются в выбросы корональной массы (СМЕ). Астросиноптики прогнозируют, что даже самый незначительный взрыв может повлечь за собой полярное сияние или глубокое коротковолновое затмение, но не магнитные бури.

Как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, ожидается, что по крайней мере один CME пролетит близко к Земле с сегодняшнего дня до 9 мая. Он был создан в серии солнечных вспышек от пятна AR3663.

Ученые из Обсерватории солнечной динамики NASA зафиксировали экстремальную ультрафиолетовую вспышку класса Х4,5 6 мая. Этот взрыв на солнце вызвал лишь глубокое коротковолновое затмение вокруг Индийского океана.

Астросиноптики объясняют, что AR3663 является самым активным солнечным пятном 25-го солнечного цикла и его частое возгорание объясняется нестабильным магнитным полем "бета-гамма-дельта", в котором противоположные полярности сталкиваются вместе во взрывоопасной близости.

"Синоптики NOAA оценивают 50% вероятность увеличения X-вспышек в течение следующих 24 часов", — резюмировали ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время в Украину придут ливни и небольшие морозы.