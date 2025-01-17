Без мутаций генов? Ученые выяснили, как радиация в зоне ЧАЭС повлияла на собак

Исследовались животные из Припяти и Чернобыля

Долгое время после аварии на ЧАЭС ученые исследовали собак, чтобы выяснить, как они смогли выжить в радиоактивной среде. И действительно ли радиация повлекла за собой найденные у животных генетические отличия.

Об этом пишет издание ZME. Отмечается, что внимание было сосредоточено на двух популяциях: одна жила возле атомной электростанции в Припяти, а другая – в соседнем заброшенном городе Чернобыль.

"Мы работали с двумя популяциями собак, которые, хоть и разделены лишь 16 километрами или примерно 10 милями, генетически отличаются", — говорит Мэтью Брин, профессор сравнительной генетики онкологии в штате Северная Каролина. — Мы пытаемся определить, может ли низкий уровень влияния токсинов окружающей среды, таких как радиация, свинец и т.д., в течение многих лет объяснить некоторые из этих отличий».

Ученые выяснили, что не радиация стала причиной их генетических отличий.

Как радиация в зоне ЧАЭС повлияла на собак

Собаки в этой зоне долгое время подвергались воздействию радиации, тяжелых металлов и других мутагенных загрязнителей окружающей среды. Поэтому ученые полагали, что эти животные имеют более высокий уровень мутаций. Если бы это было так, это привело бы к четким генетическим различиям между группами в CEZ.

"Во-первых, мы контекстуализировали уровень генетических различий между двумя популяциями собак, которые показали, что генетика собак города Чернобыль была очень похожа на популяции собак в России, Польше и близлежащих регионах", — говорит Меган Диллон, доктор философии, кандидат в штат Северная Каролина и ведущий автор исследования.

То есть, ученые смогли использовать собак Чернобыля как репрезентативную контрольную популяцию для сравнения с собаками АЭС.

"Мы знаем, что, например, влияние высоких доз радиации может повлечь за собой нестабильность, начиная с хромосомного уровня. Хотя эта популяция собак на 30 или более поколений удалена от популяции, присутствовавшей во время катастрофы 1986 года, мутации, вероятно, можно было бы обнаружить, если они предпочли выживание тем оригинальным собакам, но мы не нашли такие доказательства у этих собак", — объясняет Диллон.

Однако исследование не выявило доказательств повышения частоты мутаций в обеих популяциях. Несмотря на близость популяции электростанций к более высоким уровням загрязнения, их геномные профили не показали существенных отличий в накоплении мутаций по сравнению с собаками города Чернобыль. Другими словами, причиной этого было не радиационное облучение.

Что это значит?

Анализируя полученные результаты, у ученых возникает вопрос, что именно влияет на долгосрочные генетические мутации, если это не последствия хронического облучения. Исследования других видов животных показывали противоречивые и неоднозначные результаты, а вот результаты с собаками внесли определенную ясность. Однако это не обязательно означает, что радиация не влияет на собак.

"Вполне возможно, что собаки, выжившие достаточно долго для размножения, уже имели генетические особенности, которые увеличивали их способность выживать. Так что, возможно, сначала было чрезвычайное выборочное давление, а потом собаки на электростанции просто остались отдельно от городского населения", — говорит Диллон.

Он отмечает, что собаки Чернобыля служат ценной моделью для понимания влияния радиации на млекопитающих. Это позволяет понять, как радиация в долгосрочной перспективе повлияет на популяции людей.

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