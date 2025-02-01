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Пластик в топливо: стартап в Мексике добывает дизель и бензин из отходов

Автор
Галина Михайлова
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Пластик используется во многих продуктах, которыми люди пользуются ежедневно
Пластик используется во многих продуктах, которыми люди пользуются ежедневно

За неделю машина может произвести 1350 литров горючего

Уровень загрязнения пластиком океана и не только растет постоянно. Производство пластиковых товаров превышает 400 миллионов тонн в год. Стартап Petgas из Мексики предлагает инновационное решение проблемы пластиковых отходов, превращая их в бензин, дизель, керосин и парафин.

Об этом пишет АР. Petgas разработали специальную установку, применяющую метод пиролиза – процесс термического разложения пластика без доступа кислорода. Это позволяет получать разные виды топлива и кокс. В стартапе заявляют, что установка способна за неделю переработать до 1,5 тонны пластика и произвести 1350 литров топлива.

Хотя на начальном этапе процесс нуждается в пропане для нагревания, в дальнейшем система поддерживает себя, пользуясь газом, который образуется во время пиролиза. Компания признает, что использование полученного топлива сопровождается выбросами CO₂. Однако они отмечают, что топливо Petgas имеет более низкое содержание серы и меньшее влияние на окружающую среду по сравнению с обычными видами топлива.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что микропластик обнаружили в бутилированной воде. Ученые уже находят инновационные решения, призванные убрать из воды микропластик, ведь он таким путем попадает в человеческое тело и может вызвать непредсказуемые последствия.

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#Мексика #Топливо #Наука #Пластик #Переработка