И снова Солнце "радует". На Земле бушует 6-балльная магнитная буря, что будет в эти дни

На графике есть четыре "красных" и один "оранжевый" дни

На Земле снова начала бушевать магнитная буря, которая будет держаться не один день. Астросиноптики прогнозируют, что она не исчезнет почти до конца недели.

В понедельник, 24 марта, на Землю прибыл выброс корональной массы (СМЕ), хотя он должен был прилететь еще 24 часа назад. Этот удар все равно вызвал геомагнитные штормы, сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, такой удар может нанести как незначительные магнитные бури G1, так и умеренные G2. Кроме того, вероятность штормов увеличится, когда Земля будет проходить через намагниченный след от СМЕ.

Магнитные бури 21-23 марта

В то же время, согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру сейчас, 24 марта, на Земле держится 6-балльная магнитная буря. Она прогнозируется и в течение 25 и 26 марта.

Ее сила, вероятно, упадет до 5 баллов 27 марта. А уже на следующий день предполагается средний геомагнитный шторм в 4 балла.

В течение выходных ожидается низкая солнечная активность..

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце марта.