Ученые нашли организм, способный выжить на Марсе: и это не бактерия

Даже радиация не помешала

То, что некоторые земные бактерии могут теоретически выжить в марсианских условиях ученые уже знают, но может ли тем же похвастаться хоть один более сложный организм? Похоже, что кандидат на эту роль был найден.

Об этом говорится в новом исследовании, обнародованном в журнале IMA Fungus 31 марта. В нем ученые воспроизвели условия Марса, чтобы протестировать два вида земных лишайников — Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata

Эти организмы сами по себе странные хотя бы потому что являются по сути колонией симбиотов из разных царств, а то и доменов жизни — грибов, разных простейших или цианобактерий. В свое время они вызвали много научных споров о том как их классифицировать, пока в 2010-х годах лишайники окончательно не начали рассматривать как часть царства грибов. Это с точки зрения современной биологии делает их ближе к животным чем к растениям. А вот что уж наверняка было известно сотни лет, так это их способность выживать в самых суровых условиях, например, на крайнем Севере.

Именно эта стойкость и подтолкнула ученых использовать лишайники для проверки их способности выжить на другой планете. Конечно на Марс их никто не отправлял, а потому пришлось обойтись лабораторными условиями.

Для этого в специальной камере было установлено:

давление в 5-7 мбар;

атмосфера с 95% содержанием углекислого газа и 5% — кислорода;

температура от +18 до -26 градусов по Цельсию;

влажность на уровне 8-32%;

В довесок в камере отключили свет и облучили дозой рентгеновского облучения в 50 Грэй, что примерно сопоставимо с годом пребывания на Марсе. Перед "высадкой" лишайники увлажнили, что сделало их активными.

В ходе исследования было установлено, что Cetraria aculeata испытала сильный окислительный стресс и получила определенные повреждения. Этот вид был выбран из-за того, что в его составе есть пигмент меланин, который, как считается, играет роль в защите от радиации. Что же, это ему не очень и помогло.

Cetraria aculeata

А вот Diploschistes muscorum показал низкий уровень повреждения мембран и в целом лучше пережил эксперимент, поскольку в нем начали активней вырабатываться антиоксиданты. Он сохранил метаболизм и продолжил фотосинтезировать после завершения эксперимента.

Diploschistes muscorum

И хотя это показало, что некоторые организмы способны противостоять марсианским условиям, но важно понимать, что эксперимент продлился пять часов. А потому не факт, что эти организмы будут способны прожить полноценную жизнь на соседней планете. Да и некоторые другие факторы, вроде возможной токсичности реголита, учтены не были.

Стоит отметить также, что ученые уже проводили эксперименты с другими лишайниками в подобных условиях, но там они были в высушенной (спящей) форме. В то время как новый эксперимент был призван оценить их способность к функционированию в неблагоприятных условиях. К тому же, в этом исследовании был учтен фактор радиации, когда в предыдущих изучалось влияние других "прелестей" жизни на Марсе.

Как сообщалось ранее, марсоход Curiosity нашел на Марсе самые длинные молекулы на основании углерода, которые когда-либо обнаруживали на этой планете. На Земле подобные часто являются частью живых организмов.