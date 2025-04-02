Трехлетний ребенок нашел тысячелетний египетский амулет (фото, видео)

В Тель-Азеке нашли 3 800-летнего египетского скарабя, свидетельствующего о культурных связях между Древним Египтом и Ханааном

Иногда даже дети могут найти следы истории древнего Египта. Так произошло в Израиле, когда трехлетняя Зив Ницан во время семейной прогулки возле Тель-Азека, случайно обнаружила древний амулет. Он сделан в виде скарабея с печатью, возраст находки – примерно 3800 лет.

Подлинность подтвердили в Управлении древностей Израиля. Там определили, что найденный артефакт – это не просто камень, а из карабей из эпохи среднего бронзового века. Такие амулеты были очень распространены в Египте: их использовали в качестве печати, украшения и даже обереги. С древние египтяне считали скарабея воплощением бога-творца Хепри – солнечного божества, каждое утро "возрождавшего" солнце. Археологи считают, что амулет, найденный Зевом мог принадлежать знатному лицу или быть частью храмового ритуала.

Древний Египет на землях Ханаана

Находку признали важным историческим артефактом, подтверждающим влияние египетской культуры на Ханаан в те времена. Место, где был найден артефакт, тоже не просто — именно здесь, согласно Библии, произошло легендарное сражение между Давидом и Голиафом.

Древний амулет поражает мастерством исполнения печати.

Теперь скарабей станет частью выставки к празднику Песах, где его покажут рядом с другими древними артефактами из Египта и Ханаана: печатями фараонов, статуями богов и культовыми сосудами. Маленькая Зив и ее семья получили официальную благодарность за находку.

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