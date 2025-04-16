Магнитная буря резко возросла до 8 баллов. Уменьшится ли ее сила в ближайшие дни

Солнце никак не успокоится и продолжает пускать на Землю выбросы корональной массы, которые в ближайшие дни вызовут магнитные бури

Магнитная буря в эти дни должна была не превысить 6 баллов, однако ее сила резко выросла до 8 баллов и такой шторм продержался всего один день. Ученые говорят, что еще рано радоваться, ведь буря продолжает бушевать хотя, вероятно, постепенно начнет утихать.

Согласно данным на сайте исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ) поразил нашу планету 15 апреля, повлекши 12-часовые магнитные бури класса от G1 (незначительные) до G2 (умеренные).

Сейчас штормы понемногу снижают свое влияние на Землю, но, по словам синоптиков из NOAA, они могут усилиться 16 апреля, особенно, если прибудет другой СМЕ.

Магнитные бури 16-20 апреля на Земле

Сайт Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему, обновил график геомагнитных колебаний. В течение 16 апреля будет держаться сильная магнитная буря в 7 баллов. В четверг, 17 апреля, она опустится до 5 баллов. И уже 18 апреля прогнозируется средний геомагнитный шторм.

Тем временем в выходные ожидается геомагнитная тишина в 2 балла.

Следует напомнить, что 15 апреля ученые прогнозировали всего 5-балльную магнитную бурю, а 16 апреля — 6-балльную. Однако прогноз изменился.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине будет наиболее холодно в ближайшее время.