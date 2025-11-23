Как ядерный гриб: под Москвой прогремел мощный взрыв на электростанции, в РФ жалуются на атаки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1242
Над территорией Московской области якобы сбивали дроны
В ночь на 23 ноября и поздно вечером накануне в ряде российских городов и в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом оказались электростанция и нефтебаза.
Что нужно знать:
- В Шатуре, Белой Березке и Феодосии начались пожары после взрывов
- Минобороны РФ заявили о якобы двух сбитых БПЛа над Московской областью
- Аэропорты Москвы временно приостанавливали работу
Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях. Там же показали фото и видео с мест происшествия.
Шатура
В городе Шатура, расположенном в Подмосковье, ночью раздались как минимум два взрыва. Местные в соцсетях сообщали, что после вспышек на территории Шатурской ГРЭС начался пожар. На месте работают службы, однако региональные власти молчат об инциденте.
Шатурская ГРЭС — тепловая электростанция, расположенная в городе Шатура Московской области. Одна из старейших электростанций в России.
Первоначально работала на торфе, сейчас основной вид топлива — природный газ.
Стоит отметить, то на кадрах взрыв выглядит будто ядерный гриб.
Аэропорты Москвы временно приостанавливали работу.
Брянская область
В соцсетях появилась информация о взрывах и пожарах в пгт Белая Березка Брянской области России.
Как заявили в Минобороны РФ, над областью этой ночью якобы сбили 9 БПЛа.
Крым
В Крыму также было громко этой ночью. Согласно информации в сети, в городе Феодосия была атакована нефтебаза.
Также взрывы были в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
Рязанская область
Взрывы раздавались в Рязанской области в ночь на 23 ноября.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 ноября в ряде российских городов прогремели взрывы. Были атакованы нефтеперерабатывающий завод, подстанции и НПЗ.