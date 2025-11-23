Как ядерный гриб: под Москвой прогремел мощный взрыв на электростанции, в РФ жалуются на атаки (видео)

Над территорией Московской области якобы сбивали дроны

В ночь на 23 ноября и поздно вечером накануне в ряде российских городов и в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом оказались электростанция и нефтебаза.

Что нужно знать:

В Шатуре, Белой Березке и Феодосии начались пожары после взрывов

Минобороны РФ заявили о якобы двух сбитых БПЛа над Московской областью

Аэропорты Москвы временно приостанавливали работу

Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях. Там же показали фото и видео с мест происшествия.

Шатура

В городе Шатура, расположенном в Подмосковье, ночью раздались как минимум два взрыва. Местные в соцсетях сообщали, что после вспышек на территории Шатурской ГРЭС начался пожар. На месте работают службы, однако региональные власти молчат об инциденте.

Шатурская ГРЭС — тепловая электростанция, расположенная в городе Шатура Московской области. Одна из старейших электростанций в России.

Шатурская ГРЭС. Фото: Википедия

Первоначально работала на торфе, сейчас основной вид топлива — природный газ.

Стоит отметить, то на кадрах взрыв выглядит будто ядерный гриб.

Аэропорты Москвы временно приостанавливали работу.

Брянская область

В соцсетях появилась информация о взрывах и пожарах в пгт Белая Березка Брянской области России.

Как заявили в Минобороны РФ, над областью этой ночью якобы сбили 9 БПЛа.

Крым

В Крыму также было громко этой ночью. Согласно информации в сети, в городе Феодосия была атакована нефтебаза.

Также взрывы были в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Рязанская область

Взрывы раздавались в Рязанской области в ночь на 23 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 ноября в ряде российских городов прогремели взрывы. Были атакованы нефтеперерабатывающий завод, подстанции и НПЗ.