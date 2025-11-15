Шапокляк, "съедающее" платье и военный конфуз. Топ самых неудачных образов Мелании Трамп (фото, видео)
Ее наряды на торжествах и похоронах отличались от дресс-кода
Жена президента США Дональда Трампа, Мелания, нередко попадает в модные курьезы. Первая леди имеет в своей "копилке" неудачные публичные образы.
Что нужно знать:
- Мелания Трамп неоднократно попадала в центр внимания из-за спорного выбора нарядов
- Среди скандальных образов — куртка с провокационной надписью и "съедающее" платье
- На официальных мероприятиях Мелания нередко нарушает дресс-код
55-летняя Мелания всегда славилась безупречным стилем: от тщательно подобранных дорогих нарядов до продуманных до мелочей аксессуаров. Тем не менее во время своих каденций в роли супруги президента бывшая модель несколько раз оказывалась в центре критики, выбирая наряды, которые выглядели совершенно неуместно для того или иного события.
Скандальная куртка
Конфуз произошел в июне 2018 года во время визита жены президента США в Техас, где находится центр временного содержания детей нелегальных мигрантов. Внимание публики привлекла болотная парка Мелании от Zara. Надпись на куртке "I really don't care. Do you?" ("Мне правда все равно, а вам?") в данной ситуации выглядела как издевка.
"Съедающее" платье
В феврале 2020 года первая леди США вместе с Трампом посетила ежегодную гонку NASCAR Cup Series, которая проходила во Флориде. Для этого мероприятия Мелания выбрала легкое черное платье в белый горошек с пышной миди-юбкой, но вот широкий ажурный пояс из белого кружева визуально утяжелил ее талию. Сочетание же горошка, кружева и глубокого декольте буквально перегрузил образ.
Милитари-платье
В апреле того же года Мелания появилась на съезде Республиканской партии в оливково-сером костюме Alexander McQueen с широким милитари-поясом. Тогда многие СМИ отметили, что ее образ больше подходил героине боевиков 80-х, чем первой леди.
"Белая ворона"
В ноябре 2023 года жена Трампа появилась на похоронах бывшей первой леди Розалин Картер в светло-сером пальто, тогда как все остальные присутствующие, в частности Мишель Обама, были на мероприятии в черном — традиционной и общепринятой траурной одежде.
Образ "Шапокляк"
В январе 2025 года на второй инаугурации Трампа Мелания предстала в строгом темном пальто с высоким воротником и внушительной шляпе. Образ выглядел элегантно, но довольно строго как для торжественного события.
Тогда же сеть "взорвалась" мемами про шляпу первой леди США, которая скрывала половину ее лица. Украинцы стали сравнивать Меланию со старухой Шапокляк из "Крокодила Гены", с певицей Клавдией Петровной и даже монахиней.
Ранее "Телеграф" показывал, как Мелания выглядела в молодости. А также, как жена Трампа изменилась после пластики.