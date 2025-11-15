Шапокляк, "съедающее" платье и военный конфуз. Топ самых неудачных образов Мелании Трамп (фото, видео)

Ее наряды на торжествах и похоронах отличались от дресс-кода

Жена президента США Дональда Трампа, Мелания, нередко попадает в модные курьезы. Первая леди имеет в своей "копилке" неудачные публичные образы.

Что нужно знать:

Мелания Трамп неоднократно попадала в центр внимания из-за спорного выбора нарядов

Среди скандальных образов — куртка с провокационной надписью и "съедающее" платье

На официальных мероприятиях Мелания нередко нарушает дресс-код

55-летняя Мелания всегда славилась безупречным стилем: от тщательно подобранных дорогих нарядов до продуманных до мелочей аксессуаров. Тем не менее во время своих каденций в роли супруги президента бывшая модель несколько раз оказывалась в центре критики, выбирая наряды, которые выглядели совершенно неуместно для того или иного события.

Скандальная куртка

Конфуз произошел в июне 2018 года во время визита жены президента США в Техас, где находится центр временного содержания детей нелегальных мигрантов. Внимание публики привлекла болотная парка Мелании от Zara. Надпись на куртке "I really don't care. Do you?" ("Мне правда все равно, а вам?") в данной ситуации выглядела как издевка.

Фото: Getty Images

"Съедающее" платье

В феврале 2020 года первая леди США вместе с Трампом посетила ежегодную гонку NASCAR Cup Series, которая проходила во Флориде. Для этого мероприятия Мелания выбрала легкое черное платье в белый горошек с пышной миди-юбкой, но вот широкий ажурный пояс из белого кружева визуально утяжелил ее талию. Сочетание же горошка, кружева и глубокого декольте буквально перегрузил образ.

Фото: Getty Images

Милитари-платье

В апреле того же года Мелания появилась на съезде Республиканской партии в оливково-сером костюме Alexander McQueen с широким милитари-поясом. Тогда многие СМИ отметили, что ее образ больше подходил героине боевиков 80-х, чем первой леди.

Фото: Getty Images

"Белая ворона"

В ноябре 2023 года жена Трампа появилась на похоронах бывшей первой леди Розалин Картер в светло-сером пальто, тогда как все остальные присутствующие, в частности Мишель Обама, были на мероприятии в черном — традиционной и общепринятой траурной одежде.

Фото: Getty Images

Образ "Шапокляк"

В январе 2025 года на второй инаугурации Трампа Мелания предстала в строгом темном пальто с высоким воротником и внушительной шляпе. Образ выглядел элегантно, но довольно строго как для торжественного события.

Фото: Getty Images

Тогда же сеть "взорвалась" мемами про шляпу первой леди США, которая скрывала половину ее лица. Украинцы стали сравнивать Меланию со старухой Шапокляк из "Крокодила Гены", с певицей Клавдией Петровной и даже монахиней.

Фото: Getty Images

