Выглядела совершенно иначе в 90-х: какой была Мелания на свиданиях с Трампом (фото)

Первая леди в молодости не была столь утонченной

Сегодня Мелания Трамп, сделавшая себе не одну пластику, известна прежде всего своим элегантным стилем и длинной, слегка завитой прической, ставшей ее визитной карточкой в годы, когда она впервые предстала как первая леди США. Однако раньше знаменитость предпочитала не столь утонченный стиль.

Современный образ бывшей модели можно назвать консервативным и выверенным. Однако до своего замужества с миллиардером Дональдом Трампом, в конце 1990-х, ее образ выглядел совсем иначе.

Как выглядела Мелания Трамп до брака с Трампом

Мелания, урожденная Кнавс, носила свой натуральный цвет волос, выбирала облегающие платья, имела тонкие брови и смело экспериментировала с укладками. Одним из примеров была пышная прическа с локонами, с которой она появлялась на светских мероприятиях в конце 90-х.

Фото: Getty Images

Этот смелый стиль подчеркивал игривость тогдашней модели и ее яркую сторону. Он отражал период, когда Мелания была более открытой на публике и свиданиях с "королем недвижимости".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Выработал узнаваемый имидж первой леди ее личный стилист Мордехай Альвов, пишет women. По его словам в 2017 году, выразительные скулы, длинная шея и эффектная восточноевропейская красота знаменитой уроженки Словении особенно гармонично смотрелись в современных вариациях стиля конца 1960-х. Вдохновением служили образы Софи Лорен, Брижит Бардо, Катрин Денев и атмосфера фильмов "нуар".

Как сейчас выглядит Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что сейчас супруги могут находиться в процессе развода. На фоне этих разговоров за Трампом заметили странную одержимость двойниками Мелании.