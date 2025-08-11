Мелания Трамп вышла замуж за двойника своего отца? Президент США невероятно похож на него (фото)

Отец Мелании старше Трампа всего на два года

Когда в сети впервые появились снимки отца Мелании Трамп, многие сразу заметили его сходство с ее мужем Дональдом Трампом, который младше своего тестя всего на два года. У них почти одинаковые черты лица, стиль одежды и даже взгляд.

В сети появились шутки, что Мелания вышла замуж за "двойника своего отца". Кроме внешности, Дональд Трамп и Виктор Кнавс обладают и другими общими чертами.

Однажды сестра Мелании Ines Knauss опубликовала фото отца в молодости. В комментариях под постом многие писали, что он копия молодого Трампа. Они схожи в прическе и чертах лица.

Виктор Кнавс в молодости с двумя дочерьми

Еще в 2016 году друг семьи Томаж Джерай сказал для журнала GQ: " Трамп напоминает мне Виктора. Он продавец. У него в крови бизнес ". Мелания считает, что ее муж и отец схожи с трудолюбием.

Дональд Трамп в молодости

По словам психологов, этот феномен называется положительным сексуальным импринтингом — когда люди как бы выбирают партнера, похожего на отца (или мать). В книге Golden Handcuffs даже отмечается, что Мелания выбрала Дональда, потому что он стал для нее "родительской фигурой", символом силы и защиты.

Фото: Getty Images

