Старше Трампа на два года и поразительно на него похож: как выглядит отец Мелании и что о нем известно

В 2018 году родители Мелании стали гражданами США

Родители первой леди США Мелании Трамп, которая в последнее время редко появляется на публике с мужем, родом из Словении. В 2024 году ее мать ушла из жизни после продолжительной болезни, а отец продолжает жить в США и давно на пенсии.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит отец Мелании Трамп и что о нем известно. Виктор Кнавс всего на два года старше своего зятя-президента.

Мелания Трамп — что известно о родителях первой леди США

Жена американского предпринимателя и президента США Мелания родилась в Словении, в семье Виктора Кнавса и Аманды Ульчник. Отцу Мелании сейчас 81 год, он родом из города Радече и свою карьеру начинал с работы шофера у мэра города Храстник.

Затем Виктор переехал в другой город, в котором в течение двух лет являлся личным водителем местного главы, а в 1968 году стал шофером у директора текстильной фабрики, но его уволили через 14 месяцев.

Впоследствии отец первой леди США стал работать продавцом автомобилей и мотоциклов на малых предприятиях, а позднее — в "Slovenija Avto", одной из крупнейших компаний страны. Такая работа ему была по душе, поскольку он увлекается автомобилями.

Мелания Трамп вместе с мужем и родителями, Фото: Getty Images

В январе 1991 года Виктор Кнавс создал собственную компанию Knaus-Haus со штаб-квартирой в Любляне, которая занималась продажей мопедов и мотоэкипировки.

В 1967 году Виктор женился на Амалии Ульчник, которая родилась в Австрии, а затем переехала с родителями в Словению, когда она находилась еще под коммунистическим правлением. С мужем она познакомилась на текстильной фабрике и вскоре после свадьбы у них родилось две дочери: Инес и Мелания.

Родители Мелании Трамп, Фото: Getty Images

Виктор Кнавс начал заниматься развитием карьеры и стал членом Коммунистической партии Югославии. Семья на тот момент жила в городе Севница, где Виктор построил дом в элитном районе.

Как выглядит отец Мелании Трамп, Фото: Getty Images

В 2018 году родители Мелании впервые приехали в США, поскольку их дочь приняла предложение руки и сердца американского бизнесмена Дональда Трампа. С тех пор Амалия и Виктор часто находились в Америке в статусе постоянных жителей по грин-карте, а затем стали гражданами США.

Дональд Трамп и Виктор Кнавс, Фото: Getty Images

Адвокат родителей Мелании рассказал, что они подали заявление на гражданство как обычные люди, без привилегий, а их дочь выступила спонсором при получении вида на жительство, который позволял им жить и работать в Штатах, став основанием для получения гражданства.

Мелания вместе с мужем и отцом, Фото: Getty Images

Более того, как писал The New York Times, родители первой леди США получили гражданство, воспользовавшись иммиграционной программой по воссоединению семей, которую критиковал Дональд Трамп.

Семья Мелании жила с ней и внуком Барроном в разных резиденциях семьи Трампа, но при этом сохраняла связи с родной Словенией. Но в 2024 году Амалия скончалась в возрасте 78-лет из-за болезни, но деталей никто раскрывать не стал.

Мелания в 2024 году потеряла маму, Фото: Getty Images

Что касается Виктора Кнавса, то он всего на два года старше своего зятя Дональда. Отец Мелании известен своей любовью к автомобилям, особенно к Mercedes-Benz, а по внешности и манерам его сравнивали с президентом США Дональдом Трампом.

У них схожие черты лица, рост, телосложение, стиль и даже немного стрижка. Сама Мелания также видела сходство между отцом и мужем, о чем рассказала в интервью изданию GQ.

"Они оба очень трудолюбивые. Оба очень умные и способные. Они выросли при совершенно разных обстоятельствах, но разделяют единые ценности и привержены схожим традициям", — отмечала первая леди США.

Виктор Кнавс и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядела первая леди США на похоронах Папы Римского. Мелания Трамп выбрала для мероприятия платье-пиджак.