Старше Трампа на два года и поразительно на него похож: как выглядит отец Мелании и что о нем известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В 2018 году родители Мелании стали гражданами США
Родители первой леди США Мелании Трамп, которая в последнее время редко появляется на публике с мужем, родом из Словении. В 2024 году ее мать ушла из жизни после продолжительной болезни, а отец продолжает жить в США и давно на пенсии.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит отец Мелании Трамп и что о нем известно. Виктор Кнавс всего на два года старше своего зятя-президента.
Мелания Трамп — что известно о родителях первой леди США
Жена американского предпринимателя и президента США Мелания родилась в Словении, в семье Виктора Кнавса и Аманды Ульчник. Отцу Мелании сейчас 81 год, он родом из города Радече и свою карьеру начинал с работы шофера у мэра города Храстник.
Затем Виктор переехал в другой город, в котором в течение двух лет являлся личным водителем местного главы, а в 1968 году стал шофером у директора текстильной фабрики, но его уволили через 14 месяцев.
Впоследствии отец первой леди США стал работать продавцом автомобилей и мотоциклов на малых предприятиях, а позднее — в "Slovenija Avto", одной из крупнейших компаний страны. Такая работа ему была по душе, поскольку он увлекается автомобилями.
В январе 1991 года Виктор Кнавс создал собственную компанию Knaus-Haus со штаб-квартирой в Любляне, которая занималась продажей мопедов и мотоэкипировки.
В 1967 году Виктор женился на Амалии Ульчник, которая родилась в Австрии, а затем переехала с родителями в Словению, когда она находилась еще под коммунистическим правлением. С мужем она познакомилась на текстильной фабрике и вскоре после свадьбы у них родилось две дочери: Инес и Мелания.
Виктор Кнавс начал заниматься развитием карьеры и стал членом Коммунистической партии Югославии. Семья на тот момент жила в городе Севница, где Виктор построил дом в элитном районе.
В 2018 году родители Мелании впервые приехали в США, поскольку их дочь приняла предложение руки и сердца американского бизнесмена Дональда Трампа. С тех пор Амалия и Виктор часто находились в Америке в статусе постоянных жителей по грин-карте, а затем стали гражданами США.
Адвокат родителей Мелании рассказал, что они подали заявление на гражданство как обычные люди, без привилегий, а их дочь выступила спонсором при получении вида на жительство, который позволял им жить и работать в Штатах, став основанием для получения гражданства.
Более того, как писал The New York Times, родители первой леди США получили гражданство, воспользовавшись иммиграционной программой по воссоединению семей, которую критиковал Дональд Трамп.
Семья Мелании жила с ней и внуком Барроном в разных резиденциях семьи Трампа, но при этом сохраняла связи с родной Словенией. Но в 2024 году Амалия скончалась в возрасте 78-лет из-за болезни, но деталей никто раскрывать не стал.
Что касается Виктора Кнавса, то он всего на два года старше своего зятя Дональда. Отец Мелании известен своей любовью к автомобилям, особенно к Mercedes-Benz, а по внешности и манерам его сравнивали с президентом США Дональдом Трампом.
У них схожие черты лица, рост, телосложение, стиль и даже немного стрижка. Сама Мелания также видела сходство между отцом и мужем, о чем рассказала в интервью изданию GQ.
"Они оба очень трудолюбивые. Оба очень умные и способные. Они выросли при совершенно разных обстоятельствах, но разделяют единые ценности и привержены схожим традициям", — отмечала первая леди США.
"Телеграф" писал ранее, как выглядела первая леди США на похоронах Папы Римского. Мелания Трамп выбрала для мероприятия платье-пиджак.