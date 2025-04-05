Медиаэксперт, бывший заместитель министра информационной политики о целях повышения тарифов:

Немного уже достали посты и комментарии в медиа типа "Ахаха, Трамп наложил пошлины на пингвинов и потерял столько же, сколько требует от Украины возмещения помощи"

Очевидно, эти люди не знают значения "короткие позиции".

Если четко знать дату обнародования тарифов и иметь представление об эффекте охлаждения, который они вызовут на рынке, то можно заранее выставить сделки на понижение, а за 36 часов откупить ценные бумаги, так как судя по графикам традиционный небольшой отскок уже произошел. А отскок означает, что на рынке активно мутят спекулянты.

В сочетании с названием DOGE, которое соответствует названию криптовалюты Илона Маска — окружение Трампа продолжает очень активно монетизировать его президентство.

Может, войну он и не остановит, но навариться на своих политических решениях (не зависимо от того, сможет ли Конгресс остановить их действие) — уже смог!

Очень преждевременно называть Трампа хаотичным. Вы просто не очень в курсе циничного плана

Источник: Facebook Дмитрия Золотухина