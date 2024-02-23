Вместо плавок трусы, еда, как в тюрьмах, а путевки давали "чинушам": как отдыхали в СССР (фото)

Почему люди любили так отдыхать

В Советском Союзе были курорты на любой вкус, такие как теплое Черное море, санатории с лечебными водами, горные усадьбы Карпат и изысканные пансионаты Прибалтики. Некоторые украинцы до сих пор пользуются отдыхом из СССР.

"Телеграф" разобрался, какой был отдых во времена советщины и какие товары на курорте были в дефиците.

Санатории СССР

Граждане СССР чаще всего выбирали возможность отдыха в санаториях. Для получения путевки необходимо было предоставить медицинскую справку. Многие работники сталкивались с трудностями получения путевок из-за коррупционных практик в профсоюзе. В то же время, руководство трижды в год пользовалось возможностью отдыхать вместе с семьей за счет государственных средств. Обычно это путешествие обходилось бесплатно или стоило от 10% до 30% от заработной платы.

Продолжительность отпуска обычно составляла 24 дня. Перед отъездом туристы проходили медицинское освидетельствование и получали рекомендации для необходимых процедур.

Отели предлагали стандартные номера с двумя односпальными кроватями, а санатории на побережье Черного моря славились лечебными грязевыми ваннами. Там отдыхающие пили минеральную воду, проходили процедуры банок и принимали душ Шарко.

Свободное время проводилось на танцах, в библиотеке или за шахматами. В каждом пансионате была сцена, где выступали известные артисты.

В столовых не было шведского стола. Все получали одинаковое питание, включая кашу, салат, кусок мяса или рыбы. Обед всегда включал суп или борщ.

Популярными оздоровительными курортами были Кисловодск, где есть целебная питьевая вода. А также крымский городок Евпатория, куда привозили детей для профилактики заболеваний и укрепления их здоровья морским воздухом. Кстати, до оккупации Крыма там были туристические базы.

Санатории СССР

Лагеря для детей

Всем известно, что самым популярным лагерем в СССР был "Артек", расположенный вблизи Черного моря на Крымском полуострове в поселке Гурзуф. Получить путевку на целый месяц в пионерлагерь мечтал каждый подросток. Обычно туда попадали "по блату" только дети членов коммунистических партий и иностранцы.

В "Артеке" программа была расписана поминутно, весь день загружен мероприятиями и конкурсами. Детей заставляли учить русские песни.

Второй по популярности в СССР был лагерь "Орленок" на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Здесь отдыхали члены комсомольских школьных организаций, отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований.

Дети в лагере "Артек"

Самые популярные курортные направления в СССР

В СССР молодые люди любили отдыхать в латвийском городке Юрмала. Там выстроили роскошные пансионаты, кафе и рестораны. Также проводили различные музыкальные фестивали, где вживую звучали иностранные песни.

В городок Трускавец близ Карпатских гор приезжали отдыхать советские артисты, писатели и певцы. Этот курорт известен лечебной водой.

Полуостров Крым – одно из самых интересных мест в СССР. Там есть море, горы, степи, леса и соленые озера. Можно отдыхать в кемпингах, санаториях, профилакториях и частных домах.

Отдых в СССР в Крыму

Что одевали на отдых советские люди и почему был дефицит

В первые годы существования советского государства было не до купальников. Купались преимущественно голышом. Первый же нудистский пляж в СССР появился в Коктебеле – в отдаленном месте бухты.

В СССР подобные купальники могли себе позволить только те, кто имел связь с заграницей, или те, кто мог купить контрабандный товар: нэпманы, крупные хозяйственники, деятели культуры и искусства. На курортах они выглядели элегантно: белые костюмы и батистовые платья, шляпы с широкими полами.

В 40-50-х годах XX века подавляющее большинство женщин в СССР купались и загорали в обычном нижнем белье – трусах и бюстгальтерах. Обычно это было белье пастельных цветов.

Спортивные плавки являлись острым дефицитом. Но чем голее, тем мудрее: советские люди и здесь находили выход. Российский поэт, уроженец Мариуполя Дмитрий Бобышев рассказывал о совете товарища: "На лето – в качестве купального костюма кучи за 12 копеек детские трикотажные трусики, и на твоих взрослых бедрах они приобретут тугую элегантность!" И так поступало немало советских мужчин.

Советская женщина на море. Фото — Укринформ

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