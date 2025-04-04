Столичное шоссе стояло полтора часа. Что вызвало сильную пробку (видео, карта)

Полиция предупреждала об усложнении движения

В Киеве в течение полутора часов фиксировалась сильная пробка на Столичном шоссе. Движение транспорта парализовало ДТП с участием грузовика.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Отмечается, что в 22:05 движение транспорта ускорилось, скорее всего место аварии расчистили.

На опубликовавших в сети видео видно, что авто на шоссе практически не двигались, а в аварии вероятнее участвовал грузовик. Соответствующие службы эвакуировали пострадавший транспорт, занявший две полосы из трех.

В патрульной полиции Киева в 20:40 предупреждали об ограничении движения транспорта на Столичном шоссе. Наличие длительной пробки подтверждал и портал probki.online.

"В связи с ДТП на Столичном шоссе движение транспорта затруднено в направлении улицы Конча-Заспинской", — говорится в сообщении.

В сети также показали видео с места ДТП, на котором видно, что грузовик перевернулся посреди шоссе. Авто заняло сразу две полосы из трех, что и вызвало значительную пробку.

Напомним, что стало известно, кому принадлежит разбившийся в Киеве элитный Lamborghini. Автомобиль въехал в забор и получил существенные повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве "герой парковки" бросил автомобиль на дороге под носом в полиции и ушел.