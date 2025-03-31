Мобилизовали незаконно – "печалька", но надо служить? Действительно ли Верховный Суд легализовал "бусификацию"

Возможно ли уволиться с военной службы, если мобилизовали с нарушениями: что говорят юристы

На днях Верховный Суд принял довольно неожиданное решение, которое озадачило многих юристов, занимающихся темой мобилизации. Фемида признала , что нарушение процедуры призыва не является основанием для увольнения с военной службы и отмены решения о мобилизации. Проще говоря, если ТЦК "ненароком" мобилизует человека с нарушением законодательства, то это, конечно, плохо, однако "размобилизовать" такого рекрута уже нельзя, ведь процедура является необратимой.

Какие правовые последствия создает резонансное решение Верховного Суда и легализует ли оно незаконную мобилизацию, исследовал "Телеграф".

Что произошло

В прошлом году действующий военнослужащий обратился в Харьковский окружной админсуд с иском против районного ТЦК и своей воинской части. Военный требовал уволить его со службы, потому что мобилизовали его без прохождения ВВК. Суд первой инстанции принял сторону военного. Родная военная часть подала апелляцию, однако проиграла ее, так как не смогла предоставить суду никаких доказательств того, что военный проходил ВВК. Следовательно, мобилизация была незаконной, а права гражданина нарушены.

Но затем в дело вмешался Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (ВС) со своими аргументами:

Во-первых, по мнению коллегии судей, незаконная мобилизация – это предмет спора между истцом и ТЦК. Военная часть, куда мобилизовали бойца, здесь вообще ни при чем, а следовательно, она и не обязана увольнять военного со службы.

"Выбранный истцом способ защиты нарушенного права — увольнения с военной службы — является неэффективным", — подчеркнули в ВС.

Впрочем, аргументация судей, по мнению юристов, кажется довольно странной.

– Если нарушен порядок призыва, то незаконным является приказ о мобилизации, приказ о зачислении в личный состав воинской части и так далее. Так что увольнение с военной службы как раз и является надлежащим способом защиты, – объясняет в комментарии "Телеграфу" правозащитница Юлия Сегеда. – Фактически Верховный Суд переложил на человека, права которого нарушены, бремя совершать дополнительные действия или ждать от других органов действий, чтобы восстановить его право. Тогда зачем решение суда и еще высшей инстанции, если после него следует ожидать других действий органов власти? А если их не будет? Что дальше? Снова суд? Что должен сделать военнослужащий? Ждать, направит ли его военная часть на обследование и ВВК? А если она этого не сделает? Что он должен сделать? Продолжать воевать и снова обращаться в суд? Это эффективный метод? А есть ли вообще у него возможность доступа к правосудию, когда он военнослужащий?

Во-вторых, по мнению судей, тот факт, что истец не прошел ВВК, еще не означает, что он непригоден к военной службе. Как и не означает, что годен, но обратное не доказано.

В-третьих, и это самое интересное, "процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу", отмечается в материалах решения Верховного суда.

– Но ведь это нелогично. Есть решение ЕСПЧ "Кипр против Турции", где указано, что из правонарушения не возникает нового права, — отмечает в комментарии "Телеграфу" столичный адвокат Ростислав Кравец.

– Правовой тупик… И именно так воспринимается это решение. Всем незаконно мобилизованным нет пути защиты нарушенного права и восстановления права, потому что нарушение их права Верховный Суд констатировал как "необратимое", – говорит Сегеда.

Впрочем, следует отметить, что и раньше украинские суды уже принимали решения подобного формата.

К примеру, согласно фабуле уголовного дела , которое рассматривал Костопольский районный суд Ровенской области, в конце сентября 2024 года на Ивано-Франковщине на блокпосту человека вытащили из автобуса работники ТЦК и без каких-либо протоколов доставили в помещение военкомата, где и удерживали. Когда жалоба дошла до суда, Фемида установила, что задержанный уже был зачислен на должность курсанта и получил воинское звание "солдат". Следовательно, призвали гражданина, возможно, и с нарушениями, но уже мобилизовали, поэтому служит он законно.

Но! Решения районных судов совсем не то же самое, что постановление Верховного Суда.

Что это меняет?

Значит ли теперь, что суды по всей стране не будут считать противоправную мобилизацию преградой для службы?

По словам судьи-спикера КАС ВС Андрея Загороднюка, с одной стороны, данное решение не является решением по образцовому делу.

– Однако если будут подобные, очень похожие правоотношения, то, конечно, суды должны учитывать выводы Верховного Суда, но в то же время имеют право и отступить от них, обосновав, почему они не согласны с позицией Верховного Суда, – отмечал Загороднюк.

– Дело хоть и не образцовое, но решение Верховного Суда обязательно для учета при принятии решений судами других инстанций. Это четко предусмотрено процессуальными кодексами, – пояснил в комментарии "Телеграфу" юрист Александр Золотухин.

Такую практику можно увидеть, например, при рассмотрении дел по статье 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". Когда местные суды, руководствуясь позицией ВС, за нетяжкое преступление дают реальные сроки заключения.

"С учетом сложившейся в стране ситуации – вооруженной агрессии РФ, умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность. Поэтому освобождение от отбывания наказания создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности", – отмечается в решении ВС .

С другой стороны, по словам Ростислава Кравца, резонансное решение ВС не имеет силы прецедента и другие суды не обязаны его соблюдать.

– Силу прецедента имеет решение объединенной палаты Верховного Суда и большой палаты. А ведь это конкретный случай. При этом, не исключаю, что завтра та же коллегия, или параллельная, примет противоположное решение. При этом такие решения уже есть, даже в нашей практике, когда человек был мобилизован с нарушениями и суд постановил необходимость увольнения его с военной службы, – говорит Кравец.

Но если юридическое влияние решения Верховного Суда остается спорным вопросом, то имиджевые потери очевидны.

– Это решение влияет прежде всего на снижение доверия к судебной системе и однозначно повлияет на решение судов по аналогичным делам. Более того, это решение повлияет на действия ТЦК и особенно на увеличение недоверия к процессу мобилизации, – резюмировала Юлия Сегеда.

Мобилизовать ли можно вообще всех?

Это еще один принципиальный вопрос, возникающий после резонансного решения Верховного Суда. Если "процедура призыва является необратимой", а ее нарушение не приводит к "размобилизации", то мобилизовать можно вообще кого угодно? И человека с законной отсрочкой, и многодетного отца, и забронированного? Потом в суде, конечно, можно будет доказать, что призыв незаконный, но какой же в этом смысл, если пути назад уже нет?

Несмотря на то, что подобную "зраду" уже успели разнести по сети, по словам юристов, так судопроизводство не работает.

– Если мобилизуют человека, который вообще не подлежит призыву (по состоянию здоровья, имеет отсрочку или бронирование), то в таком случае следствием является отмена приказа о мобилизации или обязательство воинской части уволить человека, который пользуется правом на отсрочку. А в данном случае есть процедурный вопрос: человек не прошел ВВК. Это, безусловно, важно, но не влечет за собой увольнения со службы, ведь у человека нет никаких других оснований для отсрочки или бронирования. Он подлежит призыву, просто было нарушение во время призыва, – отмечает Золотухин.

И даже если в суде и будут попытки апелляции к резонансному решению ВС, то в случае с людьми, которых законодательство действительно не разрешает мобилизовать, суд не признает необратимость процесса.

– Если суд и применяет практику Верховного Суда в своих решениях, он должен увидеть, являются ли эти правоотношения аналогичными по содержанию. Если мы говорим о мобилизации человека с бронированием или отсрочкой, то это не аналогичная ситуация. Безусловно, ТЦК, воинские части будут повсюду вписывать это решение Верховного Суда, но любой юрист, разбирающийся в процессуальном законодательстве, обратит внимание на то, что обстоятельства не тождественны, – резюмировал Золотухин.

Таким образом, незаконная мобилизация в стране, конечно, не легализована Верховным Судом, но и точки над "i" в вопросе нарушения прав призывников Фемида все же не смогла расставить окончательно.