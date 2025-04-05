"Киевстар" попросил украинцев придумать слоган и пожалел об этом

Клиенты творчески рассказали о наболевшем

Мобильный оператор "Киевстар", который часто критикуют клиенты, обратился к украинцам с предложением придумать для него слоган. Автора лучшего ждет награда — пополнение счета на год.

Предложение оператор опубликовал в TikTok, и подписчики предложили множество ярких вариантов. Многие из них отличаются креативностью. Вот только вряд ли оператор захочет использовать эти слоганы для себя, ведь в них украинцы метко, в нескольких словах, выразили свое недовольство условиями и работой оператора.

Какие слоганы предложили "Киевстару"

Киевстар — умножаем цены, делим качество

Наша связь – как твой бывший: то есть, то нет, и всегда дорого обходится

Мы поднимали тарифы, то того, как это начал делать Трамп. Киевстар — опережаем тренды

Киевстар — наши тарифы растут как чужие дети

Наше первое имя — качество, второе — плохое

Киевстар — связь с перерывами на размышления

Пополняй себе баланс, отдавай весь аванс

Киевстар как твоя первая любовь: всегда обещает, но ничего не дает

Киевстар — будь умным, не выбирай нас

Киевстар — космический тариф за ваше: "Алло!? Повтори, Киевстар не ловит!"

Стоит отметить, что почти на все негативные слоганы отвечали представители оператора. Они задавали уточняющие вопросы, в основном, где именно люди сталкиваются с такими проблемами. Среди этого моря сарказма нашлись и комментаторы, вставшие на сторону оператора.

"Не знаю, почему все так негативят (Интернет Киевстара очень спасал, когда были отключения света, все прекрасно работало", — написала одна из клиенток оператора).

Как рассказывал "Телеграф", клиенты нередко жалуются на связь от "Киевстар". Люди возмущаются качеством услуг на фоне большой стоимости.