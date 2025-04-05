Отсидел второй срок и сразу поженились: как Виктор Янукович и его супруга выглядели в день свадьбы

Янукович сделал Людмиле предложение буквально сразу после знакомства

Бывший президент Виктор Янукович, который бежал из Украины в 2014 году вместе со своей любовницей, прожил почти 45 лет вместе с женой Людмилой. Их знакомство началось еще в 1969 году с "производственной травмы", но свадьбу быстро сыграть не удалось, поскольку через год Янукович второй раз был осужден.

"Телеграф" решил выяснить, как Виктор Янукович и его жена Людмила выглядели в день свадьбы, и чем она запомнилась гостям. Мы узнали некоторые подробности.

Как Виктор Янукович познакомился с женой

Беглый президент Украины Виктор Янукович почти 45 лет прожил с Людмилой, которая родила ему двоих сыновей. С будущей женой он познакомился в родном городе Енакиево в Донецкой области, поскольку они вместе работали на металлургическом заводе.

Виктор Янукович прожил с Людмилой около 45 лет

В интервью "Комсомольской правде", Людмила Янукович рассказала, что их с Виктором история началась с производственной травмы. В тот день 20-летняя Людмила попала на заводе в бригаду, которую отправили разгружать кирпичи и ее напарница по неосторожности уранила один кирпич ей на ногу. Девушка отправилась в "каптерку" газовщика, чтобы перевести дух и увидела там стройного и красивого мужчину. Им оказался Виктор Янукович, который предложил Людмиле стакан воды, спросил ее имя и немного рассказал о себе. Разговорившись, Виктор попросил у девушки номер ее телефона, а вскоре пришел к ней домой встречать Новый год и познакомился с ее семьей.

Как Людмила Янукович выглядела в молодости

Людмила рассказала, что Виктор произвел хорошее впечатление на родных. Практически сразу он сделал Людмиле предложение руки и сердца, но свадьбу они отпраздновали только через два года, в 1972 году, когда Виктор отсидел второй срок и вернулся домой. Людмила его ждала, поскольку он был "весьма надежный".

Как Виктор Янукович и его жена Людмила выглядели в день свадьбы

Одноклассница Виктора Януковича Лидия Брагина рассказывала, что свадьбу экс-президента помнила вся улица. Они с Людмилой устроили пышное торжество и гости веселились до глубокой ночи.

Как Виктор Янукович и Людмила выглядели в день свадьбы

Для столь знаменательного события Людмила выбрала белое платье в пол с необычным узором, а ее голову украшал венок с длинной фатой. Виктор Янукович был в классическом костюме и белой рубашке.

В тот день, как вспоминала Лидия, лицо Януковича светилось. Он всегда был серьезный, но во время свадьбы не скрывал счастья и улыбался.

А спустя 25 лет совместной жизни Виктор и Людмила повенчались. Это произошло в 1997 году. В сети есть фотография, на которой супруги стоят с иконами на пороге церкви.

Виктор Янукович и Людмила после венчания в церкви

"Телеграф" писал ранее, куда пропала Людмила Янукович. Женщина старается не попадать в объективы камер.