Мировой экономике пророчат рецессию: что это такое и какие могут быть последствия

Торговая пошлина, падение нефти и страх рецессии — все это уже сегодня влияет на экономику Украины.

Масштабные торговые пошлины, предлагаемые Дональдом Трампом, могут запустить волну мировой рецессии, похожей на кризис 2008 года или пандемический спад 2020-го. Китай уже ответил своими ограничениями.

Как сообщает американское издание Axios, Дональд Трамп инициирует возврат масштабных тарифов на импорт, в частности пошлины в 54% на китайские товары. В ответ Китай заявил о зеркальных мерах: 34% пошлины на весь американский импорт.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, это уже можно называть официальным стартом новой торговой войны. Он отмечает:

"Многие не верили, но, как я писал на днях, Китай принял перчатку, брошенную США… Торговую мировую войну можно считать официально открытой."

Какие могут быть последствия?

Рост цен в США. Высокие пошлины на импорт повысят стоимость товаров для потребителей. Снижение мировой торговли. Экономики, ориентированные на экспорт, например Китай, Германия или Южная Корея, могут существенно пострадать. Упадок инвестиций. Нестабильность и торговые барьеры снижают аппетит к долгосрочным инвестициям в производство. Цены на нефть падают. Несмотря на горячие конфликты на Ближнем Востоке, цена на нефть Brent упала до $67, а российская Urals — до $55. Это сигнал, что рынок ожидает снижения спроса из-за будущей рецессии.

Давайте разберемся, что такое рецессия и как она влияет на людей:

Рецессия – это период, когда экономика страны или мира замедляется или падает в течение двух и более кварталов подряд. Она характеризуется:

Ростом безработицы

Снижением потребительских расходов

Сокращением производства

Неопределенностью на финансовых рынках

Для обычных людей это означает потерю работы, рост цен на кредиты, падение доходов и снижение качества жизни. А для государства вызов для бюджета, банковской системы и социальной стабильности.

Рецессия – как "стоп-кран" для войны?

Алексей Кущ в своем анализе обращает внимание на парадоксальный эффект возможной рецессии:

"Цены на нефть вроде не видят этих рисков и падают… Пожалуй, риск рецессии очень силен. Кстати, наверное, только рецессия сможет на время остановить войны в мире. На них просто не будет денег."

Это может означать, что глобальный экономический кризис способен временно охладить горячие точки планеты, ведь без стабильного финансирования даже великие государства не смогут поддерживать агрессивную внешнюю политику.

Если США и Китай не изменят курс, нас может ждать экономическое "землетрясение", которое почувствуют и украинцы. Снижение спроса на экспорт, колебания валют, нестабильные цены на энергоносители все это ударит по нашей экономике. И хотя рецессия может временно охладить войны, она точно несет угрозу кошелькам и жизни миллионов людей по всему миру.

Ранее "Телеграф" писал о том, что такое пошлина и как работает пошлина на импорт. Пошлина — это плата, взимаемая государством за товары, пересекающие ее границу. Это своего рода налог на ввозимые в страну или вывозимые из нее товары.