Достойная оплата и полный соцпакет: в Киеве предлагают интересную вакансию для пенсионеров

Компания предлагает официальное трудоустройство

В Киеве ищут кладовщика на склад с зарплатой от 23 до 27 тысяч гривен. Работодатель готов взять на этот пост пенсионера, студента или человека с инвалидностью.

Предпочтение обещают отдавать ветеранам. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

Согласно информации в объявлении, место работы находится на улице Академика Булаховского — это в 13 километрах от центра Киева. Компания занимается продажей плитки, сантехники и напольных покрытий по сети магазинов по всей стране.

Работник склада должен будет принимать и отгружать товар, перемещать его, собирать заказы, следить за целостностью продукции и убирать на складе. Для работы требуется опыт на складе, умение работать в команде и отсутствие вредных привычек.

Компания предлагает официальное трудоустройство с первого дня, своевременную выплату зарплаты, гибкий график, спецодежду и питание. При необходимости могут предоставить жилье. Также обещают возможность заниматься в спортзале, скидки на медицинские услуги, страхование и товары фирмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам предлагают работу с удобным графиком. Три дня работаешь – три отдыхаешь.