Они есть на каждой кухне: в Украине подорожали популярные социальные продукты

Ценник на пшеничный хлеб "ударит" по кошелькам украинцев

В Украине в начале апреля изменились цены на некоторые популярные социальные продукты. Так, накануне Пасхи, в украинских супермаркетах подскочили цены на хлеб и подсолнечное масло.

А вот яйца, на удивление, наоборот стали немного дешевле. Такие данные появились на портале Минфин.

Например, подсолнечное масло "Олейна" рафинированное подорожало с 56,85 грн до 60,25 грн за 850 мл. "Щедрый Дар" напротив же подешевело с 59,95 грн до 56,72 грн за 850 мл.

Ценник на пшеничный хлеб также "ударит" по кошелькам украинцев. Он вырос с 32,96 грн до 36,92 грн за 600 грамм.

А вот стоимость куриных яиц снизилась. К примеру, торговая марка "Ясенсвит" опустила ценник с 58,80 грн до 49,95 грн за десяток. За 30 штук таких же яиц украинцам придется отдать 148,15 грн. Яйца от "Квочка" подешевели на несколько копеек, до 54,99 грн за десяток.

Такая ситуация на рынке сложилась из-за того, что в весенне-летний период появляется много домашней продукции. Кроме того, несмотря на войну, в центральных и западных областях Украины появились фермерские хозяйства, которые по качеству и цене конкурируют с крупными производителями. Такое мнение выразил народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Ранее "Телеграф" сообщал об удешевлении основных продуктов весной 2024 года. Категории, которые упадут в цене, назвал член Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.