"Корабль" или "судно"? В чем разница между ними

Эти слова — далеко не синонимы

Всем нам приходилось слышать термины "судно" и "корабль", но не многие знают в чём заключается разница между этими двумя словами. Как оказалось, это далеко не синонимы и они имеют совершенно разные значения.

"Телеграф" рассказывает о том, в каких случаях правильно говорить "судно", а в каких — "корабль". Запоминаем, берем на вооружение и делает свою речь более грамотной.

Многие считают, что слова "судно" и "корабль" – это синонимы и они ничем между собой не отличаются. Однако это не совсем правильно. В настоящее время термин "судно" применяется исключительно в современном торговом флоте, а термин "корабль" — в военном.

Подобное "разделение" сложилось не сразу и в парусную эпоху кораблем называли лишь суда с прямыми парусами на всех мачтах. Причем число мачт должно было быть не менее трех.

Таким образом, настоящими кораблями считались только линкоры, фрегаты, корветы и некоторые торговые суда. И буквально сто лет назад двухмачтовое военное судно ни один моряк не назвал бы кораблем.

Сегодня термин "судно" применяется ко всем плавучим сооружениям, которые делятся на военные (корабли) или гражданские. Гражданские суда по своему назначению подразделяются на транспортные, промысловые, технические, вспомогательные и специальные а также прогулочные и спортивные.

Суда, способные погружаться под воду, называются подводными, все остальные — надводными.

Кораблями же принято называть исключительно те суда, которые входят в состав военно-морского флота государства и имеют вооружение.

Основные термины:

Судно — это плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей. Судно может быть военным (корабль) или гражданским.

Корабль — это судно, входящее в состав ВМФ (ВМС) государства, имеющее вооружение и другие технические средства, военный экипаж и несущее военно-морской флаг.

Таким образом, судно с вооружением – это всегда корабль, а все другие плавучие сооружения – это суда. И все они уходят в море, чтобы потом прийти в родную гавань.

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