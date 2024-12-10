"Корабль" чи "судно"? У чому різниця між ними

Ці слова далеко не синоніми

Усім нам доводилося чути терміни "судно" та "корабель", але не багато хто знає, в чому полягає різниця між цими двома словами. Як виявилося, це далеко не синоніми і вони мають різні значення.

"Телеграф" розповідає про те, в яких випадках правильно говорити "судно", а в яких — "корабль". Запам'ятовуємо, беремо на озброєння і робимо свою мову більш грамотною.

Багато хто вважає, що слова "судно" і "корабель" — це синоніми і вони нічим між собою не відрізняються. Однак це не зовсім правильно. Нині термін "судно" застосовується виключно в сучасному торговому флоті, а термін "корабель" — у військовому.

Подібний "розподіл" склався не відразу, і в вітрильну епоху кораблем називали лише судна з прямими вітрилами на всіх щоглах. Причому кількість щогл мала бути не менше трьох.

Таким чином, справжніми кораблями вважалися тільки лінкори, фрегати, корвети і деякі торгові судна. І буквально сто років тому двощоглове військове судно жоден моряк не назвав би кораблем.

Сьогодні ж термін "судно" застосовується до всіх плавучих споруд, які діляться на військові (кораблі) або цивільні. Цивільні судна за своїм призначенням поділяються на транспортні, промислові, технічні, допоміжні та спеціальні, а також прогулянкові та спортивні.

Судна, здатні занурюватися під воду, називаються підводними, а всі інші — надводними.

Кораблями ж заведено називати виключно ті судна, які входять до складу військово-морського флоту держави і мають озброєння.

Основні терміни:

Судно — це плавуча споруда, призначена для транспортних, промислових, військових, наукових, спортивних та інших цілей. Судно може бути військовим (корабель) або цивільним.

Корабель — це судно, що входить до складу ВМФ (ВМС) держави, що має озброєння та інші технічні засоби, військовий екіпаж і несе військово-морський прапор.

Таким чином, судно з озброєнням — це завжди корабель, а всі інші плавучі споруди — це судна. І всі вони йдуть у море, щоб потім прийти в рідну гавань.

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