Незабываемый вкус детства. Куда исчезли конфеты "Тростинка", "Криничка" и "Сопилка" (фото)

Кроме конфет, на этой фабрике производили шоколад и печенье

Немало украинцев помнит вкус конфет "Тростинка", "Криничка" и "Сопилка". Но мало кто уже помнит, что эти конфеты выпускались на шоколадной фабрике "Монделис Украина", которая расположена в Тростянце Сумской области.

"Телеграф" собрал интересные факты об этой фабрике. Впервые о ней стало известно в 1970-х годах. Тогда было начато строительство шоколадной фабрики "Украина" — ее открытие состоялось в 1974 году.

Уже после распада СССР на этой фабрике началось производство шоколада "Корона".

В 1999 году начался выпуск продукции под брендом "Шоколадная фабрика "Украина": "Тростинка", "Сопилка", "Криничка".

В 2001 году на фабрике началось производство шоколада Milka и вафельного батончика Siesta. В 2005 году — была запущена линия по фасовке кофе "Jacobs" и "Carte Noire". В 2016 году там началось производство печенья "Oreo".

Эта фабрика переживала не только светлый, но и темный период — в 2011 году производство конфет "Тростинка", "Сопилка" и "Криничка" было прекращено. В связи с этим на сайте президента Украины появилась петиция с требованием восстановить изготовление данной продукции. Правда, она не набрала нужного количества голосов.

В то же время на украинских форумах пользователи пишут, что производство конфет на этой фабрике было слишком дорогим, а их качество оказалось дешевым.

В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения, город Тростянец на месяц оказался в оккупации. Войска РФ разместили на фабрике свою технику и личный состав. После освобождения города выяснилось, что фабрика была разграблена захватчиками.

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