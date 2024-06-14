Винниковская табачная фабрика требует немедленного вмешательства ГБР и ГПУ, чтобы разблокировать работу предприятия – заявление пресс-службы

"Времена Януковича возвращаются!", "Давление на бизнес постоянно растет", "БЭБ занимается беззаконием и произволом, его следует немедленно перезагрузить!", — с такими резонансными заявлениями выступила пресс-служба Винниковской табачной фабрики, протестуя против блокирования деятельности предприятия из-за, по ее словам, противоправных действий Бюро экономической безопасности Украины.

Пресс-служба отмечает, что из-за этих противоправных действий БЭБ фабрика не может работать уже пять последних месяцев. "БЭБ само не понимает, что ищет и что хочет найти, и ничего противозаконного не находит. Особенно сокрушительным и убыточным для фабрики стал последний месяц, когда БЭБ, опираясь на новое определение суда, уничтожает предприятие, его многодесятилетнюю наработку и репутацию", — заявляет компания.

Чрезвычайный финансовый ущерб нанесен и фабрике, и Государственному бюджету Украины, поскольку в этом году предприятие планировало уплатить в бюджеты всех уровней более 8,5 млрд. гривен. В прошлом году, в 2023 г., фабрика уплатила более 7 млрд. гривен. Производственный план предусматривал увеличение объемов производства продукции и соответственно платежей в бюджет. Этот план работники БЭБ сорвали, заявляют в пресс-службе, и это в условиях войны, которую ведет Россия против Украины. "Иначе как диверсией внутреннего врага назвать невозможно!", — говорится в заявлении.

Учитывая это, предприятие требует перезагрузить деятельность Бюро экономической безопасности Украины и немедленного вмешательства в эту ситуацию ГБР и Генеральной прокуратуры Украины. Немедленно дать правовую оценку деятельности БЭБ и разблокировать производственную деятельность завода.

"Мы догадываемся, кто является заказчиком этой атаки на предприятие и непосредственным куратором этого беспредела, и мы обязательно в ближайшее время сделаем эту информацию публичной", — говорится в заявлении пресс-службы фабрики.