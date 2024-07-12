Винниковская табачная фабрика заявляет о незаконной блокировке предприятия более 60 суток, потери бюджета – миллиарды гривен

Прессслужба Винниковской табачной фабрики заявила о тотальной и противоправной блокировке предприятия силовыми органами более 60 суток — не предъявлены никакие обвинения, не даны никаких объяснений.

Даже несмотря на это, фабрика смогла уплатить в бюджет за май и июнь более 1 млрд гривен налогов – благодаря тому, что около 170 работников самостоятельно, вручную выносят произведенную продукцию, должным образом ее оформив, согласно нормам действующего законодательства. Коллектив предприятия делает это, чтобы не выпасть окончательно с рынка и не потерять завоеванные позиции на нем, а также чтобы получать зарплату.

Но даже после того, как продукция грузится на автомобильный транспорт, работники Бюро экономической безопасности арестовывают изготовленный товар. Для этого используют такую "беспредельную" схему: работники БЭБ как обычные граждане звонят по телефону на номер полиции "102" и сообщают об обнаруженной якобы незаконной, контрафактной продукции. Следовательно, уже вместе с работниками полиции приходят и арестовывают этот законный товар, с которого уплачены все налоги. Эти факты установлены, надеемся им будет дана соответствующая юридическая оценка.

Фабрике уже удалось отсудить около 20 тысяч коробов с табачной продукцией и отправить ее на реализацию, соответствующим образом уплатив налоги в бюджет.

Особенно шокирующим и бесправным с юридической точки зрения тот факт, что предприятию не предоставлено никаких объяснений блокирования его работы. Не предъявлено никаких обвинений. Простые следователи в частных разговорах признают, что получили команду "сверху" из Киева заблокировать производство.

На Винниковской табачной фабрике не могут такую ситуацию трактовать иначе как грубо сфабрикованный и сфальсифицированный заказ против предприятия одним печально известным бизнесменом, участником рынка, проживающим в Одессе и тесно связанным с российским предпринимателем Игорем Кесаевым. Он скооперировал свою деятельность с новоявленной на Львовщине табачной компанией с иностранным капиталом, которая продолжает активно работать в России, платя миллиарды бюджету российского агрессора (Интересно, как этой транснациональной компании спится после атаки на "Охматдет" ракетами, изготовленным в том числе по уплаченным ими налогам?).

На фабрике особо акцентируют внимание, что не дано никаких объяснений такой беспардонной и грубой атаки на предприятие с нарушением всех правовых норм правового государства.

Более того, в одесском суде противоправно и с нарушением всех процессуальных норм вынесено новое постановление о продлении обысков и блокировании работы еще на 30 дней. Это произошло после того, как Полтавский суд, выносивший определение об обысках в течение первых 30 суток, отказался их продолжать. Дело перенесли в Одессу, и первый судья, рассматривавший это дело, понимая противоправность продления обысков на фабрике, отказался выносить соответствующее решение. Затем он был оперативно заменен другим судьей, который пролонгировал обыски еще на 30 суток, а также запретил работникам предприятия находиться на прилегающих территориях фабрики, заблокировав окончательно любую производственную деятельность. Работники теперь не смогут получать зарплату и удерживать свои семьи.

Все это делается, чтобы заблокировать работу единственного и крупнейшего украинского национального производителя табачной продукции с почти 250-летней историей деятельности. Составивший достойную и чувствительную конкуренцию крупным транснациональным табачным производителям.

К настоящему времени уже сорвана уплата фабрикой налогов и платежей в бюджет в этом году на уровне 8,5 миллиарда гривен. (В прошлом году предприятие уплатило 7,3 млрд гривен налогов).

Иначе как диверсия и антиукраинская деятельность силовых органов в условиях военного положения, такие действия трактовать невозможно.