Как выглядели конфетные подарки в СССР и что в них считалось "деликатесом" (фото)

Кондитерские фабрики в СССР не могли похвастаться огромным выбором конфет

Конфетные подарки, от разнообразия которых в современном мире буквально кружится голова, в СССР были весьма скудными. Тем не менее за неимением альтернативы такая сладкая коробочка была весьма желанным подарком для советских детей.

"Телеграф" рассказывает о том, какими были советские конфетные подарки. Дарить детям упакованные сладости в качестве гостинца на территориях бывшего Союза придумали еще до создания самого СССР. А вот советы после прихода к власти празднование Нового года вместе со всеми его атрибутами отменили. Вернулся к советским гражданам этот праздник только в 50-е годы.

Кондитерские фабрики в СССР не могли похвастаться огромным выбором конфет, поэтому содержимое подарков всегда было примерно одинаковым. Тем не менее, каждый год дети с трепетом ждали заветный новогодний подарок, которые выглядели следующим образом:

Неизменными составляющими были – ириски, "Раковые шейки", "Снежок", "Клубника со сливками", "Клюквенная", шоколадные монеты.

Деликатесом считались "Белочка",

"Мишка на севере",

"Кара-кум",

"Красный мак",

и халва.

На 5 карамелек обычно попадалась 1 шоколадная конфета. Из фруктов чаще всего советским детям подготавливали мандарины, яблоки, апельсины.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядели самые страшные детские новогодние костюмы в СССР.