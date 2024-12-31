Как выглядели конфетные подарки в СССР и что в них считалось "деликатесом" (фото)
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Кондитерские фабрики в СССР не могли похвастаться огромным выбором конфет
Конфетные подарки, от разнообразия которых в современном мире буквально кружится голова, в СССР были весьма скудными. Тем не менее за неимением альтернативы такая сладкая коробочка была весьма желанным подарком для советских детей.
"Телеграф" рассказывает о том, какими были советские конфетные подарки. Дарить детям упакованные сладости в качестве гостинца на территориях бывшего Союза придумали еще до создания самого СССР. А вот советы после прихода к власти празднование Нового года вместе со всеми его атрибутами отменили. Вернулся к советским гражданам этот праздник только в 50-е годы.
Кондитерские фабрики в СССР не могли похвастаться огромным выбором конфет, поэтому содержимое подарков всегда было примерно одинаковым. Тем не менее, каждый год дети с трепетом ждали заветный новогодний подарок, которые выглядели следующим образом:
Неизменными составляющими были – ириски, "Раковые шейки", "Снежок", "Клубника со сливками", "Клюквенная", шоколадные монеты.
Деликатесом считались "Белочка",
"Мишка на севере",
"Кара-кум",
"Красный мак",
и халва.
На 5 карамелек обычно попадалась 1 шоколадная конфета. Из фруктов чаще всего советским детям подготавливали мандарины, яблоки, апельсины.
Напомним, ранее мы писали о том, как выглядели самые страшные детские новогодние костюмы в СССР.