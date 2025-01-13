Незабутній смак дитинства. Куди зникли цукерки "Тростинка", "Криничка" та "Сопілка" (фото)

Крім цукерок, на цій фабриці виробляли шоколад та печиво

Чимало українців пам’ятає смак цукерок "Тростинка", "Криничка" та "Сопілка". Але мало хто вже пам’ятає, що ці цукерки випускалися на шоколадній фабриці "Монделіс Україна", розташованій у Тростянці Сумської області.

"Телеграф" зібрав цікаві факти про цю фабрику. Вперше про неї стало відомо у 1970-х роках. Тоді було розпочато будівництво шоколадної фабрики "Україна" — її відкриття відбулося 1974 року.

Вже після розпаду СРСР на цій фабриці розпочалося виробництво шоколаду "Корона".

У 1999 році розпочався випуск продукції під брендом "Шоколадна фабрика "Україна": "Тростинка", "Сопілка", "Криничка".

У 2001 році на фабриці розпочалося виробництво шоколаду Milka та вафельного батончика Siesta. У 2005 році — була запущена лінія фасування кави "Jacobs" і "Carte Noire". У 2016 році там розпочалося виробництво печива "Oreo".

Ця фабрика переживала не лише світлий, а й темний період — у 2011 році виробництво цукерок "Тростинка", "Сопілка" та "Криничка" було припинено. У зв’язку з цим на сайті президента України з’явилася петиція з вимогою поновити виготовлення цієї продукції. Щоправда, вона не набрала потрібної кількості голосів.

У той же час на українських форумах користувачі пишуть, що виробництво цукерок на цій фабриці було надто дорогим, а їхня якість виявилася дешевою.

У 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення, місто Тростянець на місяць опинилося в окупації. Війська РФ розмістили на фабриці свою техніку та особовий склад. Після звільнення міста з’ясувалося, що фабрика була розграбована загарбниками.

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