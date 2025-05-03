Разница невероятная: самая высокая и самая маленькая собака в мире встретились (фото, видео)

Собаки встретились и поладили между собой, несмотря на поразительную разницу в росте в 91 см

В США встретились самая высокая в мире собака – немецкий дог по имени Реджинальд (или просто Реджи) и самая маленькая в мире чихуахуа по имени Перл. Их разницу в размерах трудно не заметить: расстояние в росте между ними – более 91 см.

Реджи живет в Айдахо, ему семь лет, и он вырос до удивительного роста – 100,7 см от лап до холки. Перл четыре года и она из Флориды, ее рост – всего 9,14 см, и она легко умещается в чайной чашке.

Реджинальд стал рекордсменом с ростом 1,007 м У Перл рост до 9,14 см.

Несмотря на гигантскую разницу, псы мгновенно поладили. Перл свободно бегала между лапами Реджи, а Реджи не очень понимал, что она такое.

Разница в росте впечатляет

Хозяева рассказывают, что, несмотря на размеры, обе собаки имеют много общего. Реджи так и остался как щенок. Он требует внимания и очень любит объятия. Его размеры нуждаются в особом подходе: отдельная раковина для питья, миска на высоте 60 см и даже собственные свитера.

Реджи любит обниматься

У Перл – свой ритм жизни. Она живет как настоящая звезда: носит стильную одежду, солнцезащитные очки и даже делает маникюр. Несмотря на миниатюрность, она громкая, упрямая и никогда не позволяет забыть о себе.

Перл легко помещается в чашку

Разница в размере лап

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