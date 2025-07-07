"Джон Сноу и полный фэшн". Военный взбудоражил TikTok под трендовую музыку (видео)

Видео снято под вирусный трек "Dame Un Grrr"

Украинские военные даже на фронте не теряют чувство юмора. Ведь в сети завирусился забавный ролик, где военный показал, как "надо одеваться", когда ты не на фронте.

Соответствующее видео опубликовал современный украинский писатель, судебно-медицинский эксперт и военный Дмитрий Палий. Его ролик набрал тысячи просмотров и сотни комментариев.

На видео Палий показывает, как военные понимают фразу командира "Во время вылазок в город не выделяться, носить гражданское". Палий показал, что, например, можно надеть шубу из меха без рукавов и с большим капюшоном. А дополнить образ обязательно следует не менее стильными очками. Все это было сделано под трендовую песню "Dame Un Grrr", которая сейчас вирусится в сети.

Заметим, что видео несет исключительно юмористический характер, а автор не имел цели кого-то оскорбить или унизить. К слову, в комментариях многие пользователи оценили такой юмор и отметили, что шубка немного великовата. Были и те, кто писал о хорошей форме военного. Кроме этого, эта шуба напоминает наряды одного из главных героев сериала "Игра престолов" Джона Сноу.

Для справки

Дмитрий Палий – судмедэксперт, который служит в ВСУ. Он также украинский писатель, о чем не раз рассказывал. В 2023 году Палий презентовал новый остросоциальный психологический триллер "Мечты мертвой бабочки", а в 2022 году он написал и издал детективный роман "Пустой пазл".

Дмитрий Палий

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