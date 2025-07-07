Укр

"Джон Сноу и полный фэшн". Военный взбудоражил TikTok под трендовую музыку (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дмитрий Палий снял видео под трек "Dame Un Grrr" Новость обновлена 07 июля 2025, 17:56
Дмитрий Палий снял видео под трек "Dame Un Grrr". Фото Коллаж "Телеграфа"

Видео снято под вирусный трек "Dame Un Grrr"

Украинские военные даже на фронте не теряют чувство юмора. Ведь в сети завирусился забавный ролик, где военный показал, как "надо одеваться", когда ты не на фронте.

Соответствующее видео опубликовал современный украинский писатель, судебно-медицинский эксперт и военный Дмитрий Палий. Его ролик набрал тысячи просмотров и сотни комментариев.

На видео Палий показывает, как военные понимают фразу командира "Во время вылазок в город не выделяться, носить гражданское". Палий показал, что, например, можно надеть шубу из меха без рукавов и с большим капюшоном. А дополнить образ обязательно следует не менее стильными очками. Все это было сделано под трендовую песню "Dame Un Grrr", которая сейчас вирусится в сети.

Заметим, что видео несет исключительно юмористический характер, а автор не имел цели кого-то оскорбить или унизить. К слову, в комментариях многие пользователи оценили такой юмор и отметили, что шубка немного великовата. Были и те, кто писал о хорошей форме военного. Кроме этого, эта шуба напоминает наряды одного из главных героев сериала "Игра престолов" Джона Сноу.

Для справки

Дмитрий Палий – судмедэксперт, который служит в ВСУ. Он также украинский писатель, о чем не раз рассказывал. В 2023 году Палий презентовал новый остросоциальный психологический триллер "Мечты мертвой бабочки", а в 2022 году он написал и издал детективный роман "Пустой пазл".

Дмитрий Палий
Дмитрий Палий

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусилось щемящее видео с уткой и утятами в Запорожье.

Теги:
#Курьез #Военный #ВСУ #Tik Tok