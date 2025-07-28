Больше не понадобится кастрюля с водой. Как быстро простерилизовать банки для консервации

Уже начался сезон консервации

Перед тем как начать сезонное консервирование, важно позаботиться о главном — стерильности банок. От того, насколько хорошо подготовлена тара, зависит качество ваших консерваций.

Стерилизовать банки можно не только классическим способом на пару, но и самыми быстрыми и удобными методами, которые легко применить на домашней кухне. Ими поделились в "Новости. Live".

Стерилизация банок в микроволновке

Если дома есть микроволновая печь, то можно существенно сэкономить время. В чистые банки нужно налить немного воды, поставить их в микроволновую печь и включить ее на максимальную мощность на 2 минуты. Во время нагрева вода превращается в пар, который эффективно уничтожает бактерии.

После завершения цикла нужно осторожно вынуть банки, слить остатки воды и оставить их сохнуть дном вверх.

Стерилизация банок в микроволновке

Очистка с помощью лимонной кислоты или уксуса

Еще один простой и доступный способ — использовать подручные ингредиенты: лимонную кислоту или столовый уксус. Достаточно помыть банки, протереть их уксусом или кислотой, оставить высыхать — и они будут готовы к консервированию. Такая обработка эффективно удаляет микроорганизмы со стеклянной поверхности.

Стерилизация банок с помощью уксуса и лимонной кислоты

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро избавиться от мух дома.