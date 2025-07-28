Больше не понадобится кастрюля с водой. Как быстро простерилизовать банки для консервации
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Уже начался сезон консервации
Перед тем как начать сезонное консервирование, важно позаботиться о главном — стерильности банок. От того, насколько хорошо подготовлена тара, зависит качество ваших консерваций.
Стерилизовать банки можно не только классическим способом на пару, но и самыми быстрыми и удобными методами, которые легко применить на домашней кухне. Ими поделились в "Новости. Live".
Стерилизация банок в микроволновке
Если дома есть микроволновая печь, то можно существенно сэкономить время. В чистые банки нужно налить немного воды, поставить их в микроволновую печь и включить ее на максимальную мощность на 2 минуты. Во время нагрева вода превращается в пар, который эффективно уничтожает бактерии.
После завершения цикла нужно осторожно вынуть банки, слить остатки воды и оставить их сохнуть дном вверх.
Очистка с помощью лимонной кислоты или уксуса
Еще один простой и доступный способ — использовать подручные ингредиенты: лимонную кислоту или столовый уксус. Достаточно помыть банки, протереть их уксусом или кислотой, оставить высыхать — и они будут готовы к консервированию. Такая обработка эффективно удаляет микроорганизмы со стеклянной поверхности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро избавиться от мух дома.