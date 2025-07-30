Даже сигнализация есть. Пассажиров поразили новые вагоны "Укрзализныци" (видео)

Украинцы хотели бы, чтобы таких вагонов было больше

"Укрзализныця" вызывает много критики из-за нововведений при покупке билетов, однако она умеет и приятно удивить. В сети показали новые вагоны с кучей удобств.

Видео вагона опубликовала пользовательница TikTok с ником ymochka777. Она, по собственному выражению, была "в шоке" от условий новых купе.

В каждом купе вагона есть сигнализация, у каждого пассажира своя розетка с USB и USB Type-C. Также есть кнопка вызова проводника.

Также есть свет не только вверху, как и раньше, но и внизу. Это очень удобно для пассажиров, которые едут на нижних полках. Также девушку поразили и другие мелочи в купе.

"Укрзализныця развивается, а вы говорите, куда девают наши деньги. Вот они, в Укрзализныце, класс", — поделилась впечатлениями пассажирка.

Комментаторы также захотели путешествовать в таком вагоне. Некоторые недовольны, что их очень мало.

Стоит отметить, что она не первая, кто приятно удивлен новыми вагонами. Ранее одна из пассажирок назвала пять вещей в поезде, которые заставили ее усомниться, точно ли это "Укрзализныця".

Также "Телеграф" рассказывал, что пушистый пассажир "Укрзализныци" покорил сеть. Котик стал настоящим антистрессом во время путешествия.