Если у вас на огороде есть это растение – вы легко справитесь с грязью на банках
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Деньги тратить не надо
Банки для консервации можно быстро и легко вымыть. Для этого нужна крапива – да-да, вам не послышалось, именно крапива. Как, спросите вы? Очень просто.
Этим лайфхаком поделилась одна из хозяек в Фейсбуке. Она говорит, что пользуется этим методом уже много лет и все получается идеально.
Проверен временем метод
В семье этой хозяйки еще с давних времен и поныне моют банки крапивой. Свежая крапива вымывает любые загрязнения – даже следы краски, жира, масла – до хрустальной чистоты и прозрачности. При этом тратится минимум воды для ополаскивания, ведь любое моющее средство нужно выполаскивать большим количеством воды достаточно долго, чтобы смыть остатки химии.
Дополнительные преимущества метода
Хозяйка отмечает, что часто другие женщины жалуются на то, что крышки консервации поддувают или даже срывают, но у нее такого не было никогда. Она считает, что ее способ подготовки банок также играет немаловажную роль в качестве консервации.
Процесс мойки прост – руками, можно одевать резиновые перчатки для защиты от крапивы. Этот экологический метод не только эффективно очищает стекло, но и абсолютно безопасен для здоровья, в отличие от агрессивных химических средств.
Почему это работает
Крапива содержит природные сапонины — вещества, обладающие моющими свойствами. Кроме того, листья крапивы имеют абразивную текстуру, которая помогает механически удалять загрязнения, не поцарапав при этом стекло.
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