Знаете, как назвать шепелявого человека? Это смешное украинское слово несправедливо забыли

Архаическое, забавное, но точное — редкое слово

Некоторые украинские слова звучат необычно, иногда даже немного смешно. Однако обычно понятно, что они могут означать. Однако это слово может вызвать удивление, пока не узнать его значение. Это слово фофлавый.

Оно упоминается в словаре украинского языка Бориса Гринченко с 1924 года. Пока же почти исчезло из употребления. Фофлавый — шепелявый, с нечетким произношением. Вероятно, возникновение слова связано с тем, что шепелявые люди обычно заменяют или уродуют звук [ш] на [с] или [ф], в зависимости от типа шепелявости. Вместо слова "что" могут сказать "фо". То есть, фраза "Что ты сказал?" в произношении шепелявого человека может звучать как "Фо ты сказал?". Это не всегда одинаково, потому что есть разные типы шепелявости.

Значение слова "фофлавый"

Так можно сказать, в частности, о детях, которые еще не умеют четко разговаривать или охарактеризовать голос персоны. Например:

Дитина ще була зовсім мала й трохи фо́флава, тому слова виходили смішні й нерозбірливі.

Старий дідо, хоч і був трохи фо́флавий, усе одно з усмішкою розповідав байки з молодості.

Фо́флавий голос промовця ледве розрізнявся серед шуму натовпу, але його завзяття було очевидним.

Ранее "Телеграф" рассказывал о слове, которое, по незнанию, можно спутать с названием лекарства или какой-то техники. Однако оно означает цветок, запечатленный в украинских легендах.