Это украинское слово без смеха произнести сможет не каждый: как оно звучит

Это слово заменяет официальный термин

Украинский язык богат интересными и необычными для восприятия слова. Некоторые из них звучат забавно или загадочно для ушей современного человека, поэтому их значение может вызвать удивление. Одно из таких — слово здибанка, которое до сих пор не слишком распространено в ежедневном употреблении, хотя заслуживает внимания.

Телеграф расскажет, что означает это слово, и подскажет, когда и как его можно уместно употреблять. В мире модных англицизмов и новейшего сленга следует помнить и о колоритных родных словах, придающих речи живости и шарму.

"Здибанка" — это не что иное, как свидание или встреча. В разговорном стиле слово здибанка используется для обозначения неформальной встречи — обычно с кем-то, кто дорог или интересен, например, с другом, подругой или любимым человеком. Оно имеет теплый, непринужденный оттенок и часто используется в молодежном или бытовом контексте.

Что такое "здибанка"

Примеры употребления:

• "У меня сегодня здибанка с девушкой, поэтому не жди ужина."

• "Давно не виделись – может, устроим здибанку на выходных?"

Это слово удачно заменяет более официальную встречу или романтическое свидание, придавая легкости и искренности разговору. Так что если хотите звучать по-украински атмосферно — не сторонитесь таких слов.

Ранее "Телеграф" писал, как красиво сказать по-украински на слово "лайфхак".