Это украинское слово звучит как матюк, но на самом деле оно невинное

Оно даже засветилась во время Оранжевой революции

В украинском языке достаточно много неоднозначных и забавных слов, некоторые из них можно даже перепутать с матом. К примеру, слово "підрахуй".

"Телеграф" расскажет, когда его следует употреблять, чем можно заменить. Заметим, что даже несмотря на курьезное звучание слово считается правильным и его можно использовать даже в деловой речи.

Підрахуй — это глагол, призывающий кого-то сосчитать. Это глагол совершенного вида и может иметь форму единственного и множественного числа. В зависимости от контекста его можно заменять не менее интересными соответствиями.

Добавим, что курьезность слова "підрахуй" связана по меньшей мере с одним матом или даже двумя. Так, первая часть напоминает "пи**р", а вторая "х*й".

Слово підрахуй

Синонимы к слову "підрахуй"

вичисли

вилічи

вирахуй

злічи

зрахуй

лічи

нарахуй

облічи

обрахуй

перелічи

перерахуй

полічи

рахуй

розрахуй.

К слову, у большинства соответствий также присутствует часть, напоминающая бранное слово. Однако их можно использовать в речи и даже в официальной переписке, ведь это грамматически правильные слова.

Добавим, что слово "підрахуй" вошло даже в истории Украины на Оранжевой революции. Ведь, когда люди вышли на протесты из-за фальсификации второго тура выборов в 2004, на многих плакатах было написано "Кивалов (тогдашний глава ЦИК — ред.), підрахуй!"

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