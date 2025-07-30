Просто скажите это слово вслух и вы будете смеяться: что оно означает

Это слово звучит как название техники или рэп, но на самом деле часть украинских легенд о любви

Украинские слова часто имеют несколько значений. Но некоторые из них не просто понять. И фонетическая схожесть здесь не поможет, ведь часто такие слова пришли к нашему языку из других, например латыни. Среди рододендрон.

Даже те, кто знает значение этого слова, отмечают — его звучание напоминает или название трансфоратора, или текст из рэп-песни Lil Jon & the Eastside Boyz "Get Low", или название лекарств. Однако все проще — это латинское название цветка, очень известного в Украине.

Версии значение слова рододендрон

Именно рододендрон восточнокарпатский, в Украине по большей части известен как червона рута. Другие названия — бердулян, збурник, когитник или черногривник. Он растет высоко в Карпатах — на Свидовке, Черногоре, в Горганах и Мармаросах, в частности у подножия Говерлы. Его цветы не красные, а ярко-розовые.

Рододендрон восточнокарпатский/Фото: Закарпатское ОУЛМХ

Рододендрон в горах цветет очень эффектно

Легенда говорит, цветок расцветает раз в десять лет, и если девушка подарит его юноше, он будет любить его вечно. Однако это лишь легенда, и рододендрон карпатский (Rhododendron myrtifolium) обильно цветет каждый июнь, а в другие месяцы радует глаз своей зеленью.

Рододендрон в Карпатах укрывает ковром цветов некоторые склоны

Рододендроны делятся на различные виды, среди которых вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные (азалии). В Украине кроме красной руты растет также рододендрон желтый (Rhododendron luteum). Это листопадный кустарник, распространенный в Полесье.

Рододендрон желтый

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