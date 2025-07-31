Это не шутка и обида. Вот как звучит уникальная и редкая украинская фамилия
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Версий происхождения немало
Фамилии в Украине уникальные, смешные и даже могут указывать на черты характера или удивить. Среди таких необычных родовых названий выделяется фамилия Пидорашко, которая имеет интересную этимологию и ограниченное географическое распространение.
"Телеграф" расскажет, что о нем известно. А также сколько людей живет в Украине.
По данным портала "Рідні", фамилию Пидорашко носят около 5 человек. Основная концентрация носителей этой фамилии наблюдается в Полтавской области.
Что оно означает
Производное от прозвища или имени
Основа "Пидор-" может быть трансформацией имени Феодор (Федор), как это случалось в народной речи.
Служит уменьшительным, ласковым или этническим маркером. Часто употреблялось на Левобережье – Полтавщине, Сумщине, Черниговщине.
В современном языке слово "пидор" имеет грубую и отрицательную коннотацию, но следует помнить, что более старые формы слов могли не иметь современного значения.
Некоторые теории крымского форума приводят альтернативные версии: например, что слово происходит от украинского глагола "подарить" (обрезать, сшить), с образованием типа "Пидоригора" (обрабатывавший верх). Однако эта версия не имеет исторического подтверждения в форме "ашко", поэтому маловероятна в данном случае.
Вероятно, эта фамилия образовалась еще в XIX веке или раньше, когда именные прозвища превращались в наследственные фамилии.
Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине людей живет с фамилией известной предательницы-актрисы.