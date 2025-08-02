В Украине есть сразу 6 населенных пунктов с "хреновым" названием, где они на карте

Названия деревень не всегда образованы от названия растения

Бывшая козацкая столица Трахтемиров — не единственный населенный пункт в Украине, чье название может вызвать невольную улыбку. Есть в Украине и названия сел, образующиеся от слова "хрен". Название растения дало название сразу четырем селам. Отметим, что раньше их было больше.

Два села носят одно имя. Село Хринивка (Хрінівка) находится в Черниговской области, почти на границе с Россией. Живёт там только чуть больше сотни людей. Особенно село ничем не известно, однако здесь еще сохранились подлинные деревянные дома этого региона.

Село Хринивка в Черниговской области

Другое село Хринивка находится в Винницкой области. Оно гораздо больше – почти 500 жителей, расположенное в 3 километрах от железной дороги и 11 км от ближайшего города. Это древнее село, известное еще из исторических источников XVIII в. Недалеко от села находится могила "Сорока" — крупнейший скифский курган в Украине (IV-III вв. до н. э.), на котором во время освободительной войны 1648-1654 годов произошел бой козаков Максима Кривоноса с польской шляхтой. Деревня имеет свой герб и флаг.

Сельсовет, школа и герб села Хринивка Винницкой области

Курган Сорока возле села Хринивка

Село Хринив с 180 людьми расположено на Ровенщине. Оно находится на холмах, между которыми течет река Гнилушка. Ближайший город — Острог, в 25 километрах. Впервые в источниках село упоминается в 1568 году. Раньше здесь занимались выжиганием извести, был помещичий дворец и т.д. Сейчас село известно тем, что здесь можно неплохо порыбачить — белый амур, карп, окунь, карась водятся в местном водоеме.

На Ровенщине находится еще одна деревня с похожим названием — Хринники. В нем живут около 800 человек. Расположен он на берегах реки Стырь, а рядом есть водохранилище. Здесь можно понаблюдать за цаплями в орнитологическом заказнике, увидеть дубы-великаны и отдохнуть. Наличие водоема делает село привлекательным для туристов.

Первые данные о селе датируются 1545 годом. Здесь были помещики Хреницкие, позже упоминался владелец села, судья Хринницкий.

Хринивок в Украине раньше было больше. До 1964 года так называлось село Приветное в Винницкой области (население более 530 человек). Это село известно дворцом Сулятицких и церковью св. Николая, построенными в XIX ст. К началу XX века Хринивка была хорошо развитым владением, но в 1900 году ее продали генералу Устинову, после чего начался упадок.

Дворец Сулятицких в Приветном (ранее Хринивка)

Что касается сел с несколько иным названием, то в Украине есть по меньшей мере два Хренова. Один из них – село на Волыни, на берегу реки Студянки. Население поселка составляет 343 человека.

Другое — село Хренов во Львовской области, у реки Думница. В советское время Хренов во Львовской области в документах назывался Хринов. Фирменное местное блюдо – особый хрен к Пасхе.

Деревянная церковь в Хренове во Львовской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда Львов получил свое название. Большое количество каменных львов в городе здесь не повлияло.