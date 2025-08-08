Не покупайте этот напиток детям и не пейте сами, он несет скрытые угрозы

Лучше есть цельные фрукты

Соки совсем не так полезны, как обычно считают. Более того, они несут определенные риски для здоровья, злоупотреблять соками нельзя.

"Телеграф" рассказывает, почему не стоит налегать на соки, даже если производитель позиционирует их как "натуральные" или "только фрукты". Есть несколько моментов, которые делают этот напиток достаточно проблематичным с точки зрения здорового питания.

Слишком много сахара

Даже натуральные фруктовые соки без добавленного сахара содержат много фруктозы. Стакан апельсинового сока может содержать столько же сахара, как и газировка. Чрезмерное количество фруктозы вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови.

Нет клетчатки

Фрукты содержат клетчатку, которая является очень ценным элементом питания. Она замедляет всасывание сахара и дает ощущение сытости. При производстве сока клетчатка удаляется, а сахар быстро попадает в кровоток.

Обработка и консерванты

Большинство соков промышленного производства проходят пастеризацию, уничтожающую часть витаминов. Кроме того, часто производители добавляют консерванты, красители, усилители вкуса. Выбирая сок, стоит внимательно читать состав – чем меньше список, тем лучше.

Лучше выбирать цельные фрукты

Высокая калорийность

Соки очень калорийны, но при этом не дают такого ощущения сытости, как целые фрукты. Легко, даже не заметив, выпить несколько стаканов, получив много калорий.

Концентрированные соки

Некоторые напитки, которые продаются как сок, на самом деле производят из концентрата. В него добавляют воду, сахар и ароматизаторы. Получается совсем не натуральный продукт.

Воздействие на зубы

Также сок может оказывать негативное влияние на зубы. Кислотность и сахар способствуют кариесу и эрозии эмали.

