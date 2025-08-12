Это блюдо точно было на застолье в СССР: какой деликатес сейчас редко встретишь

Это блюдо ели далеко не все

Заливной язык занимал место отдельное место среди многочисленных праздничных и будничных блюд в Советском Союзе. Он вызывал специфические эмоции у некоторых членов семьи из-за его ярко выраженного вкуса и текстуры.

Процесс его приготовления тоже был непростым. А если бы купили не лучший главный ингредиент, то блюдо точно было бы испорчено, объясняет "Телеграф".

Отварной язык

Заливной язык – это холодное блюдо, для приготовления которого использовали говяжий или телячий язык. Мясо тщательно отваривали, очищали от пленок и нарезали тонкими ломтиками или кубиками. Особенность блюда – желе из прозрачного мясного бульона, смешанного с желатином.

В бульон часто добавляли пряности — лавровый лист, перец горошком, чеснок, что придавало блюду насыщенный аромат. В холодном виде заливной язык подавался как закуска на праздничный стол.

Заливной язык на столе

Несмотря на свою популярность, заливной язык не был любимцем всех. Для некоторых вкус холодного желе с мясом казался слишком специфическим, а текстура — непривычной.

