Укр

Это блюдо точно было на застолье в СССР: какой деликатес сейчас редко встретишь

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блюда Новость обновлена 12 августа 2025, 13:27
Блюда. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это блюдо ели далеко не все

Заливной язык занимал место отдельное место среди многочисленных праздничных и будничных блюд в Советском Союзе. Он вызывал специфические эмоции у некоторых членов семьи из-за его ярко выраженного вкуса и текстуры.

Процесс его приготовления тоже был непростым. А если бы купили не лучший главный ингредиент, то блюдо точно было бы испорчено, объясняет "Телеграф".

Отварной язык для заливного
Отварной язык

Заливной язык – это холодное блюдо, для приготовления которого использовали говяжий или телячий язык. Мясо тщательно отваривали, очищали от пленок и нарезали тонкими ломтиками или кубиками. Особенность блюда – желе из прозрачного мясного бульона, смешанного с желатином.

В бульон часто добавляли пряности — лавровый лист, перец горошком, чеснок, что придавало блюду насыщенный аромат. В холодном виде заливной язык подавался как закуска на праздничный стол.

Блюдо заливной язык
Заливной язык на столе

Несмотря на свою популярность, заливной язык не был любимцем всех. Для некоторых вкус холодного желе с мясом казался слишком специфическим, а текстура — непривычной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о еще одном блюде с детства, которое сейчас редко кто готовит.

Теги:
#Детство #Блюдо #Телячий язык