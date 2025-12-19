Это символы защитят дом и принесут достаток: что поставить под елку вместо Деда Мороза и Снегурочки (фото)

Фигурки под елкой символизируют защиту дома и передают праздничную атмосферу

Украшение елки является неотъемлемой частью новогодних традиций, а под праздничное дерево издавна принято ставить различные фигурки. Раньше в Украине самыми популярными персонажами были Дед Мороз и Снегурочка. Но сейчас они ассоциируются с советским прошлым и давно пришло время от них отказаться.

Традиция ставить под елку фигурки появилась еще в дохристианской Европе, поскольку их считали оберегами жилища. Детальнее об этом рассказано в материале Zelena Gazeta.

Что ставить под елку вместо Деда Мороза и Снегурочки

В каждой стране существуют свои рождественские традиции и символические "обереги" дома, которые принято размещать под елкой. Они не только украшают интерьер, но и передают дух праздника, уюта и волшебства.

В Германии и других странах Европы под новогодним деревом часто устанавливают рождественский вертеп, а в США — Санта Клауса и его помощников.

В Украине в советское время под елкой чаще всего красовались Дед Мороз и его внучка Снегурочка, поскольку именно они считались главными персонажами праздника. Сегодня эти образы все больше ассоциируются с советским прошлым, поэтому многие украинцы сознательно отказываются от них, заменяя фигурку Деда Мороза традиционным Святым Николаем.

Деда Мороза заменил Святой Николай

Но еще под елкой можно ставить фигурки ангелов и рождественские композиции. Одним из древних украинских оберегов считается новогодний паук — символ порядка, защиты и гармонии в доме. Привлечь в дом достаток, благополучие и укрепить энергию силой рода поможет еще один важный элемент украинской традиции — соломенный дидух.

Новогодний паук и Дидух

В Украине также популярны фигурки гномов. Хотя эта традиция имеет скандинавские корни, гномы прекрасно вписались в праздничную атмосферу, символизируя домашний уют, достаток и удачу.

Под елку можно поставить гномов

Кроме того, в Новый 2026 год будет уместно поставить под елку статуэтку лошади. Таким образом вы сможете задобрить символа года, а также привлечь в жизнь положительную энергию и хорошие перемены.

Украсьте елку символом года - Лошадью

