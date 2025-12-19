Ці символи захистять дім та принесуть достаток: що поставити під ялинку замість Діда Мороза та Снігуроньки (фото)

Фігурки під ялинкою символізують захист дому та передають святкову атмосферу

Прикрашання ялинки є невід’ємною частиною новорічних традицій, а під святкове дерево здавна заведено ставити різні фігурки. Раніше в Україні найпопулярнішими персонажами були Дід Мороз та Снігуронька. Але зараз вони асоціюються з радянським минулим і давно настав час від них відмовитись.

Традиція ставити під ялинку фігурки з’явилася ще в дохристиянській Європі, оскільки їх вважали оберегами житла. Детальніше про це розказано у матеріалі Zelena Gazeta.

Що ставити під ялинку замість Діда Мороза та Снігуроньки

У кожній країні існують свої різдвяні традиції та символічні "обереги" будинку, які заведено розміщувати під ялинкою. Вони не лише прикрашають інтер’єр, а й передають дух свята, затишку та магії.

У Німеччині та інших країнах Європи під новорічним деревом часто встановлюють різдвяний вертеп, а в США — Санта Клауса та його помічників.

В Україні за радянських часів під ялинкою найчастіше красувалися Дід Мороз та його онука Снігуронька, оскільки саме вони вважалися головними персонажами свята. Сьогодні ці образи все більше асоціюються з радянським минулим, тому багато українців свідомо відмовляються від них, замінюючи фігурку Діда Мороза на традиційного Святого Миколая.

Діда Мороза замінив Святий Миколай

Але ще під ялинкою можна ставити фігурки ангелів та різдвяні композиції. Одним із найдавніших українських оберегів вважається новорічний павук — символ порядку, захисту та гармонії в будинку. Залучити до дому достаток, добробут та зміцнити енергію силою роду допоможе ще один важливий елемент української традиції – солом’яний дідух.

Новорічний павук та Дідух

В Україні також популярні фігурки гномів. Хоча ця традиція має скандинавське коріння, гноми чудово вписалися у святкову атмосферу, символізуючи домашній затишок, достаток та удачу.

Під ялинку можна поставити гномів

Крім того, у Новий 2026 рік буде доречно поставити під ялинку статуетку коня. Таким чином ви зможете задобрити символ року, а також залучити в життя позитивну енергію і хороші зміни.

Прикрасьте ялинку символом року — Конем

"Телеграф" писав раніше, що не можна вішати на ялинку, щоб не роздратувати Вогняний Кінь. Ви можете заблокувати потік удачі.